　6月17日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2621銘柄。東証終値比で上昇は1479銘柄、下落は1030銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが125銘柄、値下がりは89銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は10円高となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の17日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3753>　フライト　　　　　　192　　+41（ +27.2%）
2位 <8508>　Ｊトラスト　　　　　914　 +138（ +17.8%）
3位 <8524>　北洋銀　　　　　　 1093　　+78（　+7.7%）
4位 <4599>　ステムリム　　　　　320　　+20（　+6.7%）
5位 <547A>　ムニノバＨＤ　　　　458　　+18（　+4.1%）
6位 <8107>　キムラタン　　　　　 34　　 +1（　+3.0%）
7位 <2768>　双日　　　　　　 5449.9 +153.9（　+2.9%）
8位 <190A>　コーディア　　　　 69.8　 +1.8（　+2.6%）
9位 <8136>　サンリオ　　　　　　891　+20.5（　+2.4%）
10位 <3823>　ＷＨＤＣ　　　　　 31.7　 +0.7（　+2.3%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6309>　巴工業　　　　　　 1582　 -244（ -13.4%）
2位 <8918>　ランド　　　　　　 10.2　 -0.8（　-7.3%）
3位 <7359>　東京通信Ｇ　　　　　225　　 -9（　-3.8%）
4位 <4564>　ＯＴＳ　　　　　　 19.3　 -0.7（　-3.5%）
5位 <9973>　ＫＯＺＯＨＤ　　　 20.3　 -0.7（　-3.3%）
6位 <3237>　イントランス　　　　 91　　 -3（　-3.2%）
7位 <4883>　モダリス　　　　　 33.9　 -1.1（　-3.1%）
8位 <8798>　Ａクリエイト　　　　126　　 -4（　-3.1%）
9位 <2370>　メディネット　　　 25.2　 -0.8（　-3.1%）
10位 <4571>　ＮＡＮＯＨＤ　　　101.9　 -3.1（　-3.0%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2768>　双日　　　　　　 5449.9 +153.9（　+2.9%）
2位 <8267>　イオン　　　　　　 1390　+24.5（　+1.8%）
3位 <6723>　ルネサス　　　　 4509.9　+32.9（　+0.7%）
4位 <4188>　三菱ケミＧ　　　　 1148　 +8.0（　+0.7%）
5位 <7202>　いすゞ　　　　　 2263.6　+15.6（　+0.7%）
6位 <8604>　野村　　　　　　　 1460　 +9.0（　+0.6%）
7位 <4578>　大塚ＨＤ　　　　10624.5　+54.5（　+0.5%）
8位 <7731>　ニコン　　　　　 2115.2　+10.7（　+0.5%）
9位 <3099>　三越伊勢丹　　　 3715.3　+18.3（　+0.5%）
10位 <5332>　ＴＯＴＯ　　　　　 8338　　+41（　+0.5%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4151>　協和キリン　　　 2431.8　-15.2（　-0.6%）
2位 <4503>　アステラス　　　 2119.4　-13.1（　-0.6%）
3位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 4130　　-22（　-0.5%）
4位 <5714>　ＤＯＷＡ　　　　　 9787　　-52（　-0.5%）
5位 <8830>　住友不　　　　　　 3502　-18.0（　-0.5%）
6位 <1802>　大林組　　　　　　 3181　-16.0（　-0.5%）
7位 <6103>　オークマ　　　　 4532.5　-22.5（　-0.5%）
8位 <6963>　ローム　　　　　 5113.2　-24.8（　-0.5%）
9位 <4385>　メルカリ　　　　 3920.1　-17.9（　-0.5%）
10位 <4324>　電通グループ　　 3093.7　-13.3（　-0.4%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース