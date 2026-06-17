[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1479銘柄・下落1030銘柄（東証終値比）
6月17日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2621銘柄。東証終値比で上昇は1479銘柄、下落は1030銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが125銘柄、値下がりは89銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は10円高となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の17日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3753> フライト 192 +41（ +27.2%）
2位 <8508> Ｊトラスト 914 +138（ +17.8%）
3位 <8524> 北洋銀 1093 +78（ +7.7%）
4位 <4599> ステムリム 320 +20（ +6.7%）
5位 <547A> ムニノバＨＤ 458 +18（ +4.1%）
6位 <8107> キムラタン 34 +1（ +3.0%）
7位 <2768> 双日 5449.9 +153.9（ +2.9%）
8位 <190A> コーディア 69.8 +1.8（ +2.6%）
9位 <8136> サンリオ 891 +20.5（ +2.4%）
10位 <3823> ＷＨＤＣ 31.7 +0.7（ +2.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6309> 巴工業 1582 -244（ -13.4%）
2位 <8918> ランド 10.2 -0.8（ -7.3%）
3位 <7359> 東京通信Ｇ 225 -9（ -3.8%）
4位 <4564> ＯＴＳ 19.3 -0.7（ -3.5%）
5位 <9973> ＫＯＺＯＨＤ 20.3 -0.7（ -3.3%）
6位 <3237> イントランス 91 -3（ -3.2%）
7位 <4883> モダリス 33.9 -1.1（ -3.1%）
8位 <8798> Ａクリエイト 126 -4（ -3.1%）
9位 <2370> メディネット 25.2 -0.8（ -3.1%）
10位 <4571> ＮＡＮＯＨＤ 101.9 -3.1（ -3.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2768> 双日 5449.9 +153.9（ +2.9%）
2位 <8267> イオン 1390 +24.5（ +1.8%）
3位 <6723> ルネサス 4509.9 +32.9（ +0.7%）
4位 <4188> 三菱ケミＧ 1148 +8.0（ +0.7%）
5位 <7202> いすゞ 2263.6 +15.6（ +0.7%）
6位 <8604> 野村 1460 +9.0（ +0.6%）
7位 <4578> 大塚ＨＤ 10624.5 +54.5（ +0.5%）
8位 <7731> ニコン 2115.2 +10.7（ +0.5%）
9位 <3099> 三越伊勢丹 3715.3 +18.3（ +0.5%）
10位 <5332> ＴＯＴＯ 8338 +41（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4151> 協和キリン 2431.8 -15.2（ -0.6%）
2位 <4503> アステラス 2119.4 -13.1（ -0.6%）
3位 <3436> ＳＵＭＣＯ 4130 -22（ -0.5%）
4位 <5714> ＤＯＷＡ 9787 -52（ -0.5%）
5位 <8830> 住友不 3502 -18.0（ -0.5%）
6位 <1802> 大林組 3181 -16.0（ -0.5%）
7位 <6103> オークマ 4532.5 -22.5（ -0.5%）
8位 <6963> ローム 5113.2 -24.8（ -0.5%）
9位 <4385> メルカリ 3920.1 -17.9（ -0.5%）
10位 <4324> 電通グループ 3093.7 -13.3（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の17日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3753> フライト 192 +41（ +27.2%）
2位 <8508> Ｊトラスト 914 +138（ +17.8%）
3位 <8524> 北洋銀 1093 +78（ +7.7%）
4位 <4599> ステムリム 320 +20（ +6.7%）
5位 <547A> ムニノバＨＤ 458 +18（ +4.1%）
6位 <8107> キムラタン 34 +1（ +3.0%）
7位 <2768> 双日 5449.9 +153.9（ +2.9%）
8位 <190A> コーディア 69.8 +1.8（ +2.6%）
9位 <8136> サンリオ 891 +20.5（ +2.4%）
10位 <3823> ＷＨＤＣ 31.7 +0.7（ +2.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6309> 巴工業 1582 -244（ -13.4%）
2位 <8918> ランド 10.2 -0.8（ -7.3%）
3位 <7359> 東京通信Ｇ 225 -9（ -3.8%）
4位 <4564> ＯＴＳ 19.3 -0.7（ -3.5%）
5位 <9973> ＫＯＺＯＨＤ 20.3 -0.7（ -3.3%）
6位 <3237> イントランス 91 -3（ -3.2%）
7位 <4883> モダリス 33.9 -1.1（ -3.1%）
8位 <8798> Ａクリエイト 126 -4（ -3.1%）
9位 <2370> メディネット 25.2 -0.8（ -3.1%）
10位 <4571> ＮＡＮＯＨＤ 101.9 -3.1（ -3.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2768> 双日 5449.9 +153.9（ +2.9%）
2位 <8267> イオン 1390 +24.5（ +1.8%）
3位 <6723> ルネサス 4509.9 +32.9（ +0.7%）
4位 <4188> 三菱ケミＧ 1148 +8.0（ +0.7%）
5位 <7202> いすゞ 2263.6 +15.6（ +0.7%）
6位 <8604> 野村 1460 +9.0（ +0.6%）
7位 <4578> 大塚ＨＤ 10624.5 +54.5（ +0.5%）
8位 <7731> ニコン 2115.2 +10.7（ +0.5%）
9位 <3099> 三越伊勢丹 3715.3 +18.3（ +0.5%）
10位 <5332> ＴＯＴＯ 8338 +41（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4151> 協和キリン 2431.8 -15.2（ -0.6%）
2位 <4503> アステラス 2119.4 -13.1（ -0.6%）
3位 <3436> ＳＵＭＣＯ 4130 -22（ -0.5%）
4位 <5714> ＤＯＷＡ 9787 -52（ -0.5%）
5位 <8830> 住友不 3502 -18.0（ -0.5%）
6位 <1802> 大林組 3181 -16.0（ -0.5%）
7位 <6103> オークマ 4532.5 -22.5（ -0.5%）
8位 <6963> ローム 5113.2 -24.8（ -0.5%）
9位 <4385> メルカリ 3920.1 -17.9（ -0.5%）
10位 <4324> 電通グループ 3093.7 -13.3（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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