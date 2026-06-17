FIFAワールドカップ2026北中米大会・1次リーグI組第1戦が、16日（日本時間17日）に行われた。前回準優勝のフランスが登場し、FWキリアン・エムバペ（レアル・マドリード）が2ゴールを決めるなどセネガルを圧倒。3－1で勝利し、白星スタートを決めた。

フランス代表のレジェンド、ティエリ・アンリ氏は試合後、今後のキーマンとしてFWミカエル・オリーセ（バイエルン・ミュンヘン）の名前を挙げた。

■デシャン監督の采配ピタリ

2大会ぶり3回目の優勝を狙うフランスだったが、前半はシュート1本にとどまった。低調なパフォーマンスで、前半は0－0。しかし、後半に入ると一気にギアを上げた。

ポイントとなったのは、右サイドで先発したオリーセとトップ下で先発したウスマン・デンベレ（パリSG）のポジションを入れ替えたこと。このディディエ・デシャン監督の采配が見事にハマり、前線に流動性が生まれた。

特にオリーセが躍動。中央にポジションを移して試合をコントロールすると、後半21分にエムバペの先制ゴールをアシストした。守備での貢献度も高く、2ゴールを挙げたエムバペを差し置いて、この試合の「マン・オブ・ザ・マッチ」に選ばれた。

デシャン監督は試合後、「ハーフタイムにポジションを変えたのは、選手同士の連係をより高められると考えたから。オリーセはボールに触れる回数が増えれば増えるほど、より危険な存在になるんだ」などと振り返り、背番号11のパフォーマンスを称賛した。

■「世界最高の選手になれる」

また、アーセナルなどで活躍したレジェンド、アンリ氏は「エムバペは期待に応えてくれた。彼ならやってくれると確信していたし、実際にやってくれた。彼はこれからも私たちのMVPだ。しかし、一方でオリーセがMIP、つまり最も重要な選手になりつつある」と指摘した。

アンリ氏は五輪代表を率いていた際、オリーセも指導。「彼の魅力はオフ・ザ・ボールの動き。監督にとっては理想的な選手」と説明した。

さらに、「彼はただ漫然とプレーしているのではなく、考えながらプレーしている。さまざまなポジションでプレー可能で、彼に合わせてチームの形を変える必要もない。どんなチームにも自然にフィットする。もちろん、世界最高の選手になれる可能性がる」と絶賛した。

フランスの前線はエムバペ、25年のバロンドール受賞者デンベレ、そして今季のブンデスリーガ最優秀選手のオリーセらが顔を揃える強力布陣となっている。