レプロエンタテインメントが運営する、4月20日(月)の「ワインの日」にお披露目イベントを行ったワイン歌謡グループ・SHiZUKUが、6月13日(土)、活動拠点となる浅草九劇にて結成後初のライブを開催した。同日にデジタルリリースされたオリジナル楽曲「秘密のヴィンテージ」のフル尺バージョンも初披露。

浅草九劇のステージに初めて立ったメンバーたちは、ペンライトが光る満席の会場を見渡し、驚きの声を上げるとともに、涙をこらえながらその光景を目に焼き付ける。初めて目にする景色に感嘆しながら、ファンへの「はじめまして」の挨拶、グループ紹介、そして個人の自己紹介を行った。

自己紹介を終えると、まずは「秘密のヴィンテージ」をアコースティックバージョンでしっとりと披露。歌に合わせてメンバーが手拍子をし、会場のファンとの一体感を生み出す。古川カベルネ卓人（ふるかわ・かべるね・たくと）の決め台詞「２人だけの秘密だよ」には、会場からは歓声が湧き上がった。楽曲中の印象的なパートである「まだまだ 終われない」という歌詞に合わせた２拍の手拍子に、会場の皆さまも自然と参加。真田メルロ煌生（さなだ・めるろ・こうき）がその一体感に触れると、松田シャルドネ創太郎は「息がぴったりですね」とコメントし、早くも会場の空気が熟成されていく様子を感じさせた。

SHiZUKU独自の演出・乾杯ワインを初サーブ！

1曲目を終えると、ワイン歌謡グループならではの演出として、メンバーによる乾杯ワインのサーブが行われた。各メンバーがステージから客席へ向かい、ファンの皆にワインを注ぐ。今回提供されたのは、この日のために用意された特別なシャンパーニュ「EPC Blanc de Blancs Brut（EPC ブラン ド ブラン ブリュット）」。日本初上陸のシャンパーニュを、SHiZUKUの誕生と船出を祝う一杯として用意された。ワインソムリエの資格を持つ石田ピノ知之（いしだ・ぴの・ともゆき）がメンバーを代表し、ステージ上でシャンパーニュを開栓。「浅草九劇」と「シャンパーニュ」という組み合わせに、お披露目の日のハプニングを思い起こす場面もあったが、かすかな音とともに無事に開栓した。石田は、シャンパーニュの色合いや泡の滑らかさ、泡立ちの美しさに注目してほしいと、見た目での楽しみ方も提案。さらに、ワインの販売サポートをいただいているソムリエの方を通じて、生産者にもインタビューを行ったことに触れ、製造過程では殺菌の繁殖を防ぐため、10℃という温度を保ちながらアルコールを発酵させる繊細な作業が必要であると紹介した。

会場の皆にシャンパーニュが行き渡ると、石田が代表して「僕たちと皆さま、ワインと音楽のマリアージュをお楽しみいただけたらと思います。乾杯！」と声をかけ、会場全体で乾杯。白ブドウの中でもシャルドネ100％で造られたシャンパーニュということで、感想はシャルドネ担当の松田が行いました。「白ブドウ100％ならではのキレの良さと、華々しい門出にぴったりな一杯だったと思います」と語った。

シャンパーニュが行き渡ったところで、まずはしっとり聴いていただきたいカバー曲へ。1曲目に選ばれたのは、オーディションの課題曲でもあり、メンバーにとっても思い入れのあるカバー曲「ルビーの指環」（寺尾聰）。響き渡る低音ボイスに定評のある古川を中心に構成され、各メンバーがピンスポットに照らされながら歌唱。楽曲の持つ大人のムードに合わせ、赤色の世界観の中で、赤ワインのブドウ品種を担当する石田、真田、古川の3人を中心に歌い上げた。

続けて披露したのは、カバー曲「接吻」（ORIGINAL LOVE）。シティポップ調の楽曲は、白ワインの爽やかな味わいを思わせる一曲として、白ブドウ品種を担当する門脇リースリング卓史（かどわき・りーすりんぐ・たかし）と松田を中心に届けた。まずは、松田と門脇のアカペラからスタートし、一気に楽曲の世界観に引き込む。お客さまに手拍子を促しながら、アコースティックギターの弾むような音色に合わせて、会場全体に心地よい一体感を生み出した。

MV撮影で、最年長の石田が魅せたプロの姿に…

MCパートでは、同日公開となる「秘密のヴィンテージ」のミュージックビデオ（以下、MV）に関するトークを展開。普段の物腰柔らかな雰囲気とは一変し、初めてのMV撮影とは思えないほどの熟練した表情を魅せた最年長メンバー・石田の姿にメンバーが触れた。真田が「たぶん彼は毎日一人でMV撮影してます」と話を振ると、石田はすかさず「誰がやねん！」とツッコミ。その後、石田がメンバーそれぞれの印象を語る流れになり、「卓人は次のお札みたいな顔をして…」とその時の佇まいを実演すると、会場は大きな笑いに包まれた。さらに「(門脇に対して) キラースマイル」「こうちゃん(真田)は、ウィンクするような仕草がかっこよかった」と褒めていく中で、松田については「メンチ切ってるのがめっちゃかっこよかったです」と表現。これに真田が「なんでそんなに怒ってんねや」とツッコみ、会場は再び笑いを包まれた。門脇が石田に向けて「師匠が褒めてくださいましたよ」と発すると、メンバー一同が石田に向ってお辞儀をする場面もあり、グループ内の関係性が垣間見えるMCトークとなった。

MCパートを終えると、続いてはスタンドマイクで2曲を披露。まずは、梅雨の時期にぴったりな雨にちなんだ楽曲としてカバー曲「レイニーブルー」（徳永英明）を届けた。雨を連想させる水色の照明に包まれ、ピアノが滴る雨を表現するような音色を奏でる中、メンバーはしっとりと歌い上げた。

SHiZUKU初のコール＆レスポンス「ピノピノコール」で会場を盛り上げ！ メンバーが見守る「スーパー真田タイム」でけん玉チャレンジ！

続いては、これまでの雰囲気から一転し、会場全体を盛り上げるカバー曲「ダンシング・ヒーロー(Eat You Up)」（荻野目洋子）へ。門脇が中心となり、「ペンライトをもっともっとカラフルな色に変えていただいて、盛り上がっていきたいと思います」と呼びかけると、松田が会場の皆さんに起立を促す。照明は一気にメンバーカラーの5色に彩られ、ムービングライトが客席まで照らし出した。「ダンシング・ヒーロー(Eat You Up)」らしいディスコのような空間の中、平均年齢30歳によるおちゃめな振り付けを交えながら、オリジナルのダンスで披露した。

間奏では、終盤の盛り上がりをさらに煽るように、赤ワインチームの石田、真田、古川がステージ前方に登場。会場の熱気が高まる中、石田が「ピノピノコール」を煽ります。石田の「ピーーーノ」に合わせてお客さまがコールを返し、さらに「ピッピッピーノ」などアレンジを加えたコールが繰り出されると、会場は大きな笑いに包まれた。SHiZUKUにとって初のコール＆レスポンス体験に会場の盛り上がりが最高潮に達すると、ここからは、真田による「スーパー真田タイム」へ。まずは、本日発売となったSHiZUKUオリジナルペンライトを使った独自のダンスを披露する。その後、松田からの「新しいグッズがある」というフリとともに、けん玉が登場する。メンバーが見守る中、一発目で決めることはできなかったものの、最終的に真田がけん玉を成功させたことを合図に楽曲が再びスタート。慌ただしく自身のスタンドマイク位置に戻り、突然歌い出すメンバーたちに、会場には再び笑いが沸き起こった。熱気に包まれる中、最後は全員でジャンプをして、楽曲を締めくくった。

最後のMCでは、本日から発売となった各種グッズと、「秘密のヴィンテージ」リリース記念ワインを紹介。紹介を終えた後、続いての楽曲が最後になると告げられると、会場からは一斉にどよめきが起こった。名残惜しさが広がる中、最後に届けたのは、SHiZUKU初のオリジナル楽曲「秘密のヴィンテージ」のフルバージョン。フルバージョンのパフォーマンス披露は、この日が初めてとなり、ようやく披露できたことに安堵するメンバーたちの表情も印象的だった。その後、初ライブを終えたメンバーが、一人ひとりファンの皆さまに向けて挨拶を行った。

最後の挨拶

■古川カベルネ卓人（ふるかわ・かべるね・たくと）

本日は「プレデビューライブ in 浅草九劇」という僕たちにとって大切な日に、こんなにもたくさんの方々に立ち会っていただき、本当に感無量です。改めまして、誠にありがとうございました。

また、グループ結成前より多方面でご尽力くださったレプロエンタテインメント、つばさレコーズ、浅草九劇、COFFEE BAR 桟敷の関係者の皆さまにも、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

少し個人的な話になりますが、僕はこの数年の間に、母方の祖母と父方の祖父を亡くしました。おじいちゃん、おばあちゃん子だった僕にとって、まだどこか受け入れきれない部分があります。そんな2人が共通して好きだったものが、「歌」と「ワイン」でした。

このオーディションを受け、合格発表を待っていた時期に、ちょうど法事で実家に帰っておりまして、久々に叔父叔母と会いました。その際に、親族から、生前に祖母が「生まれ変わったら歌手になりたい」と話していたことを初めて聞きました。そんな祖母が、生前、食事も口にすることができなくなってしまっている中で、最後に口にしたものが、さじ一杯の一番大好きだった赤ワインでした。そんな話を、合格発表の前日に、図らずとも聞いたことで、この挑戦は、結果がどうであれ、自分の人生にとって間違っていなかったのだと確信しました。

そして、奇跡的な縁で出会えたこの4人と、応援してくださる皆さま、支えてくださるスタッフの皆さまと一緒に、これから大海原へ大航海に出かけて、いろんな景色をみて、いろんな人たちと出会って、この先にどんな景色が待っているのか、本当にワクワクしています。

まだまだ未熟な僕たちですが、これから温かく見守っていただけたら幸いです。

本日は誠にありがとうございました。

■真田メルロ煌生（さなだ・めるろ・こうき）

真田メルロ煌生です。

本日はご来場いただき、誠にありがとうございました。

6月13日に向けて、メンバーもスタッフの皆さんも一丸となって、全力で準備をしてきたので、無事にこの日を迎えられたこと、皆さまとこの時間をともに共有できたことを、とても幸せに思います。

僕自身、不器用な性格で、なかなか人に理解されないこともあり、いろいろなことがあった人生でした。

でも、SHiZUKUをきっかけに、応援してくださる皆さま、素敵なスタッフの皆さま、無いより“純度100％天然素材”のようなメンバーたちと出会うことができました。

SHiZUKUとして活動が決まってから、この5人で過ごす毎日が本当に楽しくて、出会う人たちも素敵な方ばかりで、自分の人生が大きく変わったように感じています。

もともとワインは好きでしたが、この活動を通して改めて学ぶようになり、ワインの面白さや奥深さを強く感じています。

ブドウは時間が経つと腐敗すると言われますが、ワインは「熟成される」と言われます。この違いが、とても深いなと思っていて、人間も同じだと感じています。僕自身も、さんざん失敗をしてしまった人生で、でも腐ってしまったら仕方がないなと思って…失敗しても腐らずに続けていくことが成功に繋がると思っています。

僕たちはまだプレデビュー公演を終えたばかりで、いわば“ラベルを貼りたて”の状態ですが、ここから熟成していこうと思います。ここから皆さんと一緒に、SHiZUKUを作っていけたら「ピノハッピー」です。

僕たちと一緒に高みを目指してついてきてください。

本日はご来場いただき、ありがとうございました。

■石田ピノ知之（いしだ・ぴの・ともゆき）

石田ピノ知之です。

本日はご来場いただき、誠にありがとうございました。

僕は2年ほど前まで俳優として活動していましたが、活動を辞めてから、まさかまたこうしてステージに立てる日が来るとは思っていませんでした。

俳優仲間の中には今も頑張っている仲間がたくさんいて、自分も何かしらまだまだ挑戦したいと思っていた時に、SHiZUKUのオーディションを知りました。そこから全力で挑戦し、今こうしてこのステージに立てていること、そしてこのような環境をいただけていることに、まず心から感謝しています。

こうして、今日会場にお越しいただいた皆さまと一緒に、ワインと音楽がマリアージュするような、ひとつの空間を作れたことを本当に嬉しく思っています。そして、このためにSHiZUKUのことを僕たち以上に考え、裏で支えてくださっているスタッフの皆さまにも、改めて感謝をお伝えしたいです。

第二の人生として、奇跡的に出会えた最高のメンバーたちと、応援してくださる皆さまと一緒に、これからもっと素晴らしい景色を見に行けるよう頑張っていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

■松田シャルドネ創太郎（まつだ・しゃるどね・しょうたろう）

松田シャルドネ創太郎です。

少し個人的な話になりますが、僕がこのオーディションを見つけた日は雨の日でした。今でもすごく鮮明に覚えています。当時の自分の人生にも、少し雲がかかっていたような時期でした。これまでの仕事も楽しく頑張らせていただいていましたし、周りから見れば順調に過ごせていた人生かもしれません。

僕はこの5人の中で唯一、芸歴がなくて、SHiZUKUが初めての芸能活動になります。この年齢になるまで芸能に興味がなかったわけではなく、ここに来るまで何度も挑戦をして、挫折をして、そういう日々を繰り返してきました。ずっとずっと憧れていた場所に、今チャンスをいただいて立てているのですが、そうした中でいざこうしてステージに立ってみると、自分が思い描いていたような簡単なことばかりではなく、難しいこともたくさんありました。それでも、やりたかったことだからこそ、何があっても全身全霊で突き進んでいきたいと思っています。

今日、実際に皆さんの顔を見て、辛いことも全部吹き飛びました。これだけSHiZUKUを応援してくださる方がいるんだと感じて、今すごく胸がいっぱいです。

僕が音楽を諦めずにここまで挑戦してこられたのは、周りの皆さん、両親、友人、そしてこの機会を設けてくださった事務所の方々のおかげです。そして今日ここに足を運んでくださった皆さんにも、一生感謝を届け続けたいと思います。

今日は本当にありがとうございました。

■門脇リースリング卓史（かどわき・りーすりんぐ・たかし）

門脇リースリング卓史です。

本日はご来場いただき、本当にありがとうございます。

僕は子どもの頃から、ミュージカルや舞台などの生の芸能が大好きで、歌や音楽、生の舞台には、本当にパワーやビタミンのような力があると思っています。

人生で迷った時に、舞台を見て光を照らしてもらったり、歌を聴いて「もう少し頑張ろう」と思えたりする瞬間があったので、僕自身も、歌で誰かにパワーを与えられる人になりたいと思って、ここまで歩んできました。

そして今回、ワインという新しいテーマに出会いました。ワインは少し苦かったり、不思議な味がしたりすることもあります。でも、その美味しさに気づけるのは、失敗や挫折、恥ずかしいといういろいろな人生経験をしたからこそ気づけるんだなと思います。光ではなく影の部分で、ワインを味わうことにより人生が豊かになる瞬間があるのかなと、勉強していく中でありました。

オーディションの時は「ワインと音楽のマリアージュ」と聞いて、正直「どういうことだろう」と思う部分もありました。でも今は、音楽で光を、ワインで人生が豊かになるような影を作って…皆さんの生活がより豊かになるような体験を届けられたらと思います。

皆さんそれぞれいろいろな人生を送られていると思いますが、今日もワインを美味しく飲めて、「リースリングッドだな」と言えるような毎日になったら本当に良いなと思います。

僕たちは平均年齢30歳のメンバーが集まったグループですが、これから全員でワインエキスパートの資格をどうしても取りたいですし、音楽でも一番を目指したいと思っています。ワインの大きな可能性、そして、ワインと音楽だからこそできることを、これからもっと探していきます。

何が起こるかわからない未知の海へ、ぜひ一緒に冒険に出ていただけたら嬉しいです。

今日は本当にありがとうございました。

それぞれが思い思いの素直な気持ちを、見守ってくださるファンの皆さまの前で届けました。最後に石田が「SHiZUKUの旅はまだまだ始まったばかりです。これからもっともっと精進していきたいと思いますので、今後とも応援のほどよろしくお願いいたします」と締めくくりました。

「浅草九劇から世界へ」

終演後、客席からはすぐに「アンコール」の声が届き、ほどなくしてメンバーが客席側から登場。会場外まで聴こえるほどの声援に、メンバーは嬉しさをにじませる。アンコール1曲目に届けたのは、今日のライブが終わった後の夢でもまた逢いたいという想いと共に選んだ、カバー曲「夢で逢えたら」（ラッツ&スター）。夢心地な空間を届けるように、ピアノの音色とともにしっとりと歌い上げた。

楽曲を歌い終えると、松田が「僕たちはここ浅草九劇から世界へ旅立っていくことを目指しています。その第一歩目が、今日の『プレデビューライブ in 浅草九劇』であり、一曲目の『秘密のヴィンテージ』なので、最後はこの歌で締めたいと思います」とコメント。最後は「秘密のヴィンテージ」をピアノバージョンで届けた。曲が始まると、メンバーたちは一斉に客席側へ向かい、一人ひとりに感謝の気持ちを伝えながらハイタッチ。会場の皆さまへのお礼を直接届けたところで、ラストのサビはステージに戻って全員で歌唱。最後は各メンバーからの挨拶とともに、SHiZUKUにとって初の『プレデビューライブ in 浅草九劇』は幕を閉じた。