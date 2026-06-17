１７日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグの初戦で驚異的な粘りを見せ、優勝候補のオランダ代表と２―２で引き分けた日本代表が、日本時間２１日に２戦目のチュニジア戦を迎えることを報じた。

急きょ就任のルナール監督体制で挑んでくるチュニジアとの戦い方について、ゲスト解説で出演のサッカー元日本代表ＤＦ森脇良太氏は「チュニジアは堅守速攻で今まで戦ってきたと思うんですけど、監督が新しく代わっても、まずは守備をしっかり整えるかなというところを感じる。その守備ブロックをどうやって崩していくかが重要だなと思ってます」と分析。

「あとはセットプレーがキーになるんじゃないか」と続けると、「コーナーキック、フリーキック、スローインとかもあるんですけど、おそらく日本が攻める時間が長くなった時にチュニジアとしてはセットプレーからチャンスを見い出したいなと思ってるんで、そこで失点をしてしまうと、チュニジアの勢いが増すのかなと思ってます。オランダ戦で日本がファンダイク選手に先制点を許した場面もセットプレーからの崩れ、二次攻撃で失点してるんで、警戒が必要かなと思います」と説明した。

スコア予想を聞かれると「非常に難しいんですけど、日本がもし先制点を奪うことができれば、３点、４点、十分取れるチャンスはあるなと思ってます」と返答。「ただ、相手に先制点を与えてしまうと、厳しい戦いになるのは間違いないですね」と続けていた。