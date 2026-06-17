オランダ副首相との交流を自身のXで公開

北中米ワールドカップ（W杯）が盛り上がりを見せるなか、政界のキーマンが手にした“粋なサッカーアイテム”が「移籍第一号ってことですかね？」など話題を呼んでいる。

小泉進次郎防衛相が、オランダの要人との面会時に自身のネームが入った特製ユニフォームを贈呈されるというサプライズ。SNS上では「移籍きたああああああああああああああああ」「知らん間に契約してる」といった声が上がっている。

オランダ国旗をバックに、笑顔で2ショットに納まったのは、オランダのディラン・イェジルゲス＝ゼゲリウス副首相と小泉防衛相。その場で小泉防衛相に贈られたのは、世界的なタレントを数多く輩出してきたオランダ1部の名門アヤックスの伝統的な赤と白のホームキット。背中には大きく「KOIZUMI」の文字と、サッカー界でエースナンバーとして知られる「7」がプリントされた特注の一着だ。

この豪華なプレゼントは、ゼゲリウス副首相の夫が同クラブのボードメンバーを務めているという縁から実現したものだそう。外交という堅い舞台の裏側で、サッカーを通じたパーソナルで温かな交流が行われていたことがうかがえる。

さらに、小泉防衛相は「次回はオランダ大使館じゃなくて、オランダでサッカー観戦？」と綴り、将来的な現地での再会とスタジアム観戦を匂わせるようなフランクなやり取りも明かされている。

この写真が小泉防衛相のXアカウントで公開されると「小泉アヤックス移籍きたああああああああああああああああ」「なるほど？ 移籍第一号ってことですかね？ 7番だとCarrizoの番号が変わるかもしれないw」「知らん間に進次郎アヤックスと契約してる」「アヤックスのジャパンツアーとオランダ国内で国際Aマッチのマッチメイクを、お願いしやす！」といった声が上がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）