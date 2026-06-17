時津風部屋の朝稽古見学とちゃんこ鍋堪能ツアーが開催へ

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　名鉄犬山ホテルが運営するホテルミュースタイル犬山エクスペリエンスは、犬山観光プロモーション協議会と連携し、成田山索の会企画「時津風部屋の朝稽古見学とちゃんこ鍋の振る舞い」が体験できる特別宿泊プランを7月5、7、8日の3日間限定で販売する。

【写真】うまそう…大盛りの特製ちゃんこ

　このプランでは、犬山成田山内「時津風部屋」道場で、力士の朝稽古を間近で見学し、稽古の後は力士が作った本格ちゃんこ鍋を食べられる。

　料金は1人1室利用で1万6000円から、2人1室利用で1人あたり1万2500円となる。定員は各日5人限定で先着順。ネット予約でのみ受け付ける。

■旅程

ホテルミュースタイル犬山エクスペリエンス宿泊

チェックアウト　

ホテルから犬山成田山までそれぞれ移動
（徒歩）約15分（電車）犬山遊園駅下車徒歩10分（自動車）約7分

朝稽古見学・ちゃんこ鍋

7時50分…犬山成田山　明王門に集合、受付

8時00分…朝稽古見学

10時30分…ちゃんこ鍋の振る舞い

13時00分…本堂参拝

13時30分…終了