【大相撲ファン必見】時津風部屋の朝稽古見学とちゃんこ鍋堪能ツアーが開催へ ホテルミュースタイル犬山エクスペリエンス【旅程一覧】
名鉄犬山ホテルが運営するホテルミュースタイル犬山エクスペリエンスは、犬山観光プロモーション協議会と連携し、成田山索の会企画「時津風部屋の朝稽古見学とちゃんこ鍋の振る舞い」が体験できる特別宿泊プランを7月5、7、8日の3日間限定で販売する。
【写真】うまそう…大盛りの特製ちゃんこ
このプランでは、犬山成田山内「時津風部屋」道場で、力士の朝稽古を間近で見学し、稽古の後は力士が作った本格ちゃんこ鍋を食べられる。
料金は1人1室利用で1万6000円から、2人1室利用で1人あたり1万2500円となる。定員は各日5人限定で先着順。ネット予約でのみ受け付ける。
■旅程
ホテルミュースタイル犬山エクスペリエンス宿泊
チェックアウト
ホテルから犬山成田山までそれぞれ移動
（徒歩）約15分（電車）犬山遊園駅下車徒歩10分（自動車）約7分
朝稽古見学・ちゃんこ鍋
7時50分…犬山成田山 明王門に集合、受付
8時00分…朝稽古見学
10時30分…ちゃんこ鍋の振る舞い
13時00分…本堂参拝
13時30分…終了
【写真】うまそう…大盛りの特製ちゃんこ
このプランでは、犬山成田山内「時津風部屋」道場で、力士の朝稽古を間近で見学し、稽古の後は力士が作った本格ちゃんこ鍋を食べられる。
■旅程
ホテルミュースタイル犬山エクスペリエンス宿泊
チェックアウト
ホテルから犬山成田山までそれぞれ移動
（徒歩）約15分（電車）犬山遊園駅下車徒歩10分（自動車）約7分
朝稽古見学・ちゃんこ鍋
7時50分…犬山成田山 明王門に集合、受付
8時00分…朝稽古見学
10時30分…ちゃんこ鍋の振る舞い
13時00分…本堂参拝
13時30分…終了