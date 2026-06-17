NHKの井上樹彦会長（68）が17日、東京・渋谷の同局で定例会長・メディア総局長会見を行い、オランダ戦でも話題となったサッカーW杯北中米大会の日本代表戦の解説を務める本田圭佑（40）とともに、中継を盛り上げた同局の小宮山晃義アナウンサー（42）を称賛した。

井上会長は本田について「本田さんはW杯3大会連続で出場し、今も現役でプレーされているということで、これはぜひ日本代表の戦いぶりを細かいところに至るまで読み解いてもらえると思って解説をお願いしました」と本田起用の意図を説明。「初戦のオランダ戦では、一つひとつ自分自身の言葉で、率直に話していただいたことが非常に印象に残っています。選手目線のストレートな語り口は、視聴者の皆さんにも親しみやすい解説だったのではないか」と評価した。「次はNHKでは、第3戦のスウェーデン戦で解説していただくことになっています」とした。

今回の中継では本田をコンビを組んだ実況担当の小宮山アナウンサーも話題に。井上会長は「解説と実況が一体となって、今回、視聴体験を高めようというNHKの強みが改めて示されたんじゃないかと思います」と指摘。「本田さんから矢継ぎ早に投げかけられる問いにも、アナウンサーが即座に応じて、試合の流れを損なうことなく必要な情報を届けた。その対応力は長年にわたって培ってきた知識あるいは判断力の結晶ではないか、視聴の面白さを大きく高めたという評価も非常に多く寄せられております」と評価した。

16日に現地にいる小宮山アナと直接話したという井上会長。「小宮山アナウンサーの方は本田さんのコメントがすべて日本代表に対する愛の上に成り立っている。したがって、実況者として本田さんの思いがそのまま伝わるようにという意識で進めたという話をしてましたし、あとやっぱり、試合のポイントを切り取る勝負勘というか、直感が非常に優れているという話をしてました」と会話の内容を明かした。

「私も小宮山さんの話で“なるほどな”と思ったのが何点かあって」とし、「とっぴょうしもないことを言っているようで常に本田さんがゲームに集中していたと。つまりフィールドの上から意識が外れることがないんですと。で、これ実況者にとって極めてやりやすかったって話をしてました。それとか、常にゲームのリズムに乗りながらコメントされるので、それに乗っていけば良かった。実況者として安心感があったと。それと、試合中にどの選手を見ればいいかっていう時、小宮山アナウンサー曰く視点の誘導をしてくださってるっていうんですよ。ここを見れば面白いということを本田さんがプレゼンしてくれていた。実況としてはそれ乗っかっていたという話をしてました。私も全くこの話を聞いて、何が面白かったかっていうのが非常によく分かった」とした。

井上会長は「NHK全体の話で言うと、元々NHKのスポーツ中継の実況は正確に伝えるだけじゃなくて、総合的な表現力というか、物語を伝えるみたいな、しかもそこには豊富なデータがあるという、そういう技術がある。こうした人材の力っていうのが、まさにNHKの重要な資産だなと。これは民放も含めてこれまで切磋琢磨しながら、スポーツ中継のプロフェッショナルとして培ってきたものであったなということを改めて感じました。これからもこうした中継を大切にしていきたいと思っています」と力を込めた。