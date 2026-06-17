犬と良好な関係性を築くために必要なこと

犬と良好な関係性を築くために必要なことは、特別な才能を持つことでもなく、高度なしつけをすることでもありません。

毎日の何気ない愛犬と飼い主とのやり取りをコツコツと積み上げることが最も大切なことです。具体的な例をいくつか挙げてみましょう。

1.飼い主の気分で態度を変えないこと

犬と良好な関係性を築くために必要なことは、飼い主の気分で態度を変えないことです。

いつもは穏やかに優しく接することができるけれど、イタズラや粗相が続いたときはイライラして冷たい態度を見せてしまう、ということがあるのではないでしょうか。

人間の気分はコロコロと変わるものです。その度に愛犬に向ける笑顔や声かけも変わってしまっては、犬は不安を抱きやすくなります。

2.一貫性のある接し方をすること

犬と良好な関係性を築くために必要なことは、一貫性のある接し方をすることです。

ソファーへの上り下りは、とくに小型犬にとっては危険な行為ですよね。脱臼や骨折の原因になることがよくあります。

一貫して「ソファーの上り下りをしてはいけない」と教えるべきです。いつもはソファーの上り下りを禁止しているけれど、今日は特別にOKにしよう、というのはよくありません。

“OKされたからまた次の日もソファーに上ったら叱られた”というのでは、飼い主への不信感を持ってしまいます。

犬にとっては、何が良くて何が悪いのか分からず、正しい行動をすることが難しくなってしまいます。

3.愛犬の気持ちを理解しようとすること

犬と良好な関係性を築くために必要なことは、愛犬の気持ちを理解しようとすることです。

“こうあるべきだ！”と押し付けるのではなく、「なぜ愛犬は嫌がるのか」「なぜそのような行動をするのか」といったことを理解しなければなりません。

人間には理解することのできない犬としての本能による行動があります。そのようにしなければならない事情を抱えた犬もいます。

飼い主に理解されない愛犬は、「この人は自分の気持ちをわかってくれない」と感じてしまうことがあります。

4.愛犬にとっての安心できる環境を与えること

犬と良好な関係性を築くために必要なことは、愛犬にとっての安心できる環境を与えることです。

騒がしい空間が苦手な犬もいれば、楽しむことができる犬もいます。飼い主の隣でくつろぎたい犬もいれば、自分のケージやクレートやベッドでくつろぎたい犬もいます。

犬は環境の変化に敏感であるため、来客の多い環境では、落ち着いて過ごすことができず、常にストレスを抱えていることがあります。

安心して休むことができる愛犬専用のスペースを用意し、無理に構いすぎず、ひとりきりでくつろぐことができる空間や時間も必要です。

5.一緒に過ごす時間の質を高めること

犬と良好な関係性を築くために必要なことは、一緒に過ごす時間の質を高めることです。

スマートフォンばかり見ていませんか？動画を見ていると、あっという間に1時間が過ぎてしまっていることがあるのではないでしょうか。

そのうちの30分だけでも愛犬とのスキンシップやコミュニケーションの時間に充ててみましょう。

近所をお散歩するのもいいですし、お家の中でおもちゃ遊びを楽しむのもいいでしょう。ブラッシングが好きなのであれば、お手入れもいいスキンシップになります。

まとめ

犬と良好な関係性を築くために必要なことを5つ解説しました。

飼い主の気分で態度を変えないこと 一貫性のある接し方をすること 愛犬の気持ちを理解しようとすること 愛犬にとっての安心できる環境を与えること 一緒に過ごす時間の質を高めること

愛犬と飼い主が良好な関係性を築くために大切なことは、「相手を理解しようと努めること」です。

犬は常に飼い主の様子や行動を観察し、理解しようとしています。「どうして分かったの？」と驚くことがあるのではないでしょうか。それは、愛犬が日々、積み重ねることをしてきたからなのです。