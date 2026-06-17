くるり主催の音楽イベント「京都音楽博覧会2026」Suchmosと羊文学を第2弾出演アーティストとして発表

2026年10月10日（土）、11日（日）に開催が決定している、京都出身のロックバンド・くるりが主催する音楽イベント「京都音楽博覧会2026（略称：おんぱく）」の第2弾出演アーティストが発表された。

新たに発表されたのは、Suchmos（サチモス）と羊文学の2組。

Suchmosは、ROCK、JAZZ、HIP HOPなどブラックミュージックにインスパイアされた6人組バンド。2021年2月より活動を一時休止していたが、昨年6月に横浜アリーナ公演2DAYSを皮切りに再始動。現在は国内9都市18公演となる対バンツアー『The Blow Your Mind TOUR 2026』を開催中だ。「京都音楽博覧会」には初の出演となる。

羊文学は、繊細ながらも力強いサウンドが特徴のオルタナティブロックバンド。国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN（ミュージック・アワーズ・ジャパン）2026』において「国内最優秀オルタナティブロックアーティスト」と、楽曲「声」で「国内最優秀オルタナティブロック楽曲賞」の2部門を受賞するなど、目覚ましい活躍を見せている。「京都音楽博覧会」には3度目の出演となる。

くるり結成30周年、そして「京都音楽博覧会」20周年という、ふたつの大きな節目を迎えるアニバーサリーイヤーの「京都音楽博覧会2026」。アーティストの日割り発表や追加出演アーティストの発表など、今後の続報にも注目だ。

また、6月16日（火）よりオフィシャル3次先行受付が開始。期間は6月23日（火）23:59までとなる。

【開催概要】

京都音楽博覧会2026 in梅小路公園

出演：くるり（両日出演）、ASIAN KUNG-FU GENERATION 、indigo la End、奥田民生、Suchmos、羊文学、マカロニえんぴつ、宮本浩次、milet、and more…公演日：2026年10月10日（土）11日（日）開場10:00／開演11:30会場：京都梅小路公園 芝生広場（〒600-8835 京都府京都市下京区観喜寺町56−3）問い合わせ：キョードーインフォメーション TEL:0570-200-888 (平日 12:00〜17:00)オフィシャルサイト：https://kyotoonpaku.net/

チケット情報オフィシャル3次先行受付：6月16日（火）18:00〜6月23日（火）23:59前売り￥13,000（音博シート付）／当日￥14,000（音博シート付）UNDER 22：前売り￥9,900（音博シート付）／当日￥11,000（音博シート付）2日間通しチケット￥23,000（音博シート付）／2日間通しUNDER22￥17,000（音博シート付）受付URL：https://eplus.jp/kyotoonpaku/