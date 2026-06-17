草磲剛が自身のオフィシャルYouTube「ユーチューバー草磲チャンネル」で初の海外ロケを実施し、韓国・釜山を訪れる動画を公開することが発表された。

【画像あり】公開される動画のサムネイル

今回の海外ロケは、7月1日からのパスポート発給手数料引き下げを機に、韓国の文化体育観光部と韓国観光公社が展開する「はじめての韓国旅行」キャンペーンの一環として実施された。韓国でもチョナンカンとして親しまれる草磲が5月に釜山を訪問し、初めて韓国を旅する人でも手軽にグルメやショッピングなどを楽しめる観光スポットを紹介する。

動画は前編が6月18日20時、後編が6月25日20時にYouTubeチャンネル「ユーチューバー草磲剛」にて公開される。

「はじめての韓国旅行」キャンペーンは、日本旅行業協会（JATA）をはじめ、観光、金融、決済、交通など、さまざまな分野から50を超える機関や企業が参加する官民連携プロジェクト。韓国コンテンツに親しんで何度も訪韓している層だけでなく、韓国を訪れたことのない層に向けて、旅行パックや便利なサービス、ガイドブックなどを用意している。

韓国観光公社が制作したガイドブック『今日行く？韓国（My First Korea）』では、パスポートの取り方、出入国の流れ、交通機関の使い方、買い物の際の支払い方法、旅行中のマナー、簡単な韓国語などを漫画形式で紹介している。

昨年、日本から韓国を訪れた旅行者は約365万人となり、13年ぶりに過去最高を更新した。JTBによると、今年海外旅行を予定している日本人は約1,550万人と見込まれる一方、国内旅行の需要は3億700万人と予測されており、国内旅行市場は海外旅行市場の約21倍の規模となっている。韓国観光公社は、海外旅行や韓国旅行が初めての人にも目を向け、新しい旅行需要を育てていく考えだ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）