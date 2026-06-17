KDDIは17日、auやUQモバイル経由で「Amazonプライムアラカルト」に加入すると、Amazonプライムを2カ月実質0円で利用できるキャンペーンを開催すると発表した。期間は7月1日～8月31日。あわせて、プライムデー期間中にAmazon.co.jpでau PAY（ネット支払い）を利用すると、最大40％還元となるキャンペーンにも参加できる。

Amazonプライムアラカルト2カ月実質0円キャンペーン

「Amazonプライムアラカルト」は、auやUQモバイル経由でAmazonプライムに加入できるサービス。「Prime Video」などの配信コンテンツや配送特典といったAmazonプライムの各種特典に加えて、今回のようなKDDI独自のキャンペーンを利用できる。

このキャンペーンでは、Amazonプライムの月額料金（600円）を2カ月間実質0円で利用できる。7月1日～8月31日の期間中、auやUQモバイル経由でAmazonプライムアラカルトに加入することが条件。auやUQモバイルの取扱店、My au、My UQ mobileから申し込める。

au PAY×Amazon.co.jpキャンペーン

7月7日開始の先行セールを含む「Amazonプライムデー」の期間中、Amazon.co.jpでの支払いにau PAY（ネット支払い）を1回200円以上利用すると、au PAY残高が還元されるキャンペーンを実施する。参加にはエントリーが必要。

Amazon.co.jpにおけるau PAY（ネット支払い）の新規ユーザーは最大30％還元・期間中の還元上限1000円相当、既存ユーザーは最大10％還元・期間中の還元上限300円相当となる。

auやUQモバイル経由でAmazonプライムアラカルトに加入していれば、還元率がさらに10％アップし、最大で40％還元となる。Amazon.co.jpにおけるau PAY（ネット支払い）の新規ユーザーは最大40％還元・期間上限2000円相当、既存ユーザーは最大20％還元・期間上限1000円相当となる。

なお、期間内であれば還元上限額に達するまで何度でも還元対象となる。還元率10％アップについては、auやUQモバイル経由のAmazonプライムアラカルトに7月31日終了時点で加入していることが条件となる。