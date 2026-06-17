「にっこにこでかわいい」24歳バレー女子が“にんまり”…「癒されてます」「かわよい」撮影風景に反響続々

佐藤淑乃の撮影風景が公開された(C)Volleyball World

バレーボール女子日本代表の佐藤淑乃のスタッフが公式アカウントのXとインスタグラムを更新し、撮影風景の動画を公開した。

同Xでは「慣れない撮影で緊張する中、バレーボールを手渡されて、“大好きな友達が来たかのような”にんまりした表情を見せる淑乃が見どころです」と綴られ、撮影の舞台裏もわかる動画が公開され、24歳の佐藤はボールを指1本で回し、笑顔を見せている。

【動画】ボールを持って“にんまり”の佐藤淑乃 撮影風景をチェック

SNS上のファンからは「ニコニコで可愛い」「かわよい」「癒されます」「にっこにこでかわいい」「淑乃の笑顔に癒されてます」「淑乃ちゃん大好き」といったコメントが寄せられ、大きな反響を呼んでいた。

バレー女子日本代表はネーションズリーグ第1週カナダ大会で開幕4連勝を飾り、佐藤も勝利に貢献。現地時間6月17日には第2週フィリピン大会が幕を開ける。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]