着物、ドレスを中心にハイグレード・ハイクオリティなファッションを、トータルで提案・創造する、創業93周年を迎えた三松のカジュアル着物ブランド「ふりふ」は、人気アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」とコラボレーションした浴衣を6月19日から予約販売を開始する。

同企画は、愛され続けた作品のファン層に向けて原作やキャラクターのイメージを大切に制作を進めた。作品の舞台であるイタリアの街並みと登場人物の華やかさ、秘めたエネルギーと人間性を掘り下げ、ふりふの世界観と融合した。キャラクターの個性や名シーンを尊重し、夏の装いとしてまた日常でも身につけられるアートファッションとして発信する。

ブランド単独では実現できない新しい商品が完成した。この商品によって今まで浴衣や着物に興味の無かった人々へ、新しいファッションを提供することが出来ればと考えているという。



「ゆかた・帯セット」ジョルノ・ジョバァーナ

アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」のジョルノ・ジョバァーナ、ブローノ・ブチャラティ、レオーネ・アバッキオ、グイード・ミスタ、ナランチャ・ギルガ、パンナコッタ・フーゴ、トリッシュ・ウナをイメージした浴衣が登場。一部、メンズとレディースを展開する。友人やパートナーとリンクコーデを楽しみながら、夏のおでかけをもっと特別にしてほしいという。

［小売価格］

ゆかた・帯セット：2万4200円

帯留・帯締めセット：9900円

（すべて税込）

［発売日］6月19日（金）

三松＝https://www.mimatsu-group.co.jp