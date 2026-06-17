ウォーターフロントは、創業40周年を迎える本年、東レの先端技術を採用した“最強の撥水傘”「SAKASANANO（サカサナノ）」を6月17日17時からWaterfront JIYUGAOKA／TOKYO、Waterfront直営オンラインストアで販売を開始する。

近年、撥水加工に広く使用されてきた特定PFAS（PFOA、PFOS、PFHxS等）は、環境や人体への影響が懸念され、世界的に規制が進んでいる。環境負荷軽減への取り組みが求められる中、従来のような高い撥水性能の実現は難しくなり、繊維業界全体が課題に直面している。





「SAKASANANO」は、この課題に真正面から向き合い、東レの「NANODESIGN（ナノデザイン）」技術を傘に応用した業界初の製品として、撥水剤のみに頼らず高い撥水性を実現。さらに、生地の張り替えが可能な構造を備えることで、長く使い続けられる“育てる傘”という新しい価値を提案する。

［小売価格］1万4300円（税込）

［発売日］6月17日（水）

ウォーターフロント＝https://www.water-front.co.jp