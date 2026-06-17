シャープは、同社初となるスマートリング「からだメイト Ring」＜MH−R01＞を、7月9日に発売する。指に日常的に装着することで各種バイタルデータを計測し、日々の健康管理をサポートする。

同機は、SOXAIのセンシング技術を活用して開発した。「加速度」「心拍」「血中酸素レベル用赤色／赤外線」「皮膚温度」の4つの高精度センサーを搭載。各種バイタルデータや歩数を含む活動量、睡眠の状態などを計測できる。計測結果は、スマホアプリ「からだメイト」で、スコアやグラフ化して分かりやすく表示する。日々のコンディションを多面的に把握でき、健康管理に役立てられる。



アプリ「からだメイト」 睡眠状態の表示イメージ

また「からだメイト」の有料プラン（月額600円／税込）を利用すると、計測したデータやアプリに入力した食事内容をもとに「食事」「睡眠」「運動」「体調」の4つの側面から、管理栄養士監修のアドバイスも提供。睡眠習慣や生活習慣の改善をサポートする。



「からだメイト Ring」（シルバー、ゴールド）

本体は、軽量（2.1〜3.1g（リングサイズ（4〜13号（USサイズ））によって質量が異なる））かつコンパクト（幅6.7mm／厚み2.8mm）な設計で、指にしっかりフィット。一日中快適に装着できる。リング外側には、耐久性に優れたチタニウム素材を採用。デュラテクトコーティング（腕時計のケースやバンドの素材表面に特殊な加工処理を施し、腕時計本来の美しさを守るシチズン独自の技術）を施すとともに、高い防水性能も備えた。さらに、一回の充電で最大14日間（常時装着し、スマートフォンの通信範囲内で使用、睡眠8時間、1日あたり10回の同期をおこなった場合、かつリングサイズ10〜13号の試算値。電池の持ち時間は、利用環境や利用状況によって変動するほか、リングサイズによっても異なる）連続駆動するので、充電の頻度を抑えられる。家事や入浴、ワークアウトなど日常のさまざまなシーンで安心して使用できる。

主な特長は、日常的に指に装着し、バイタルデータや活動量、睡眠の状態などを計測。アプリ「からだメイト」で分かりやすく表示する。アプリ「からだメイト」で、管理栄養士監修のアドバイスも提供（有料プラン）。軽量コンパクトな設計で指にフィットする。一日中快適に装着できる。

［小売価格］オープン価格

［発売日］7月9日（木）

シャープ＝https://jp.sharp