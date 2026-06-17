シャープ、日々のコンディションを多面的に把握でき健康管理に役立てられるスマートリング「からだメイト Ring」を発売
シャープは、同社初となるスマートリング「からだメイト Ring」＜MH−R01＞を、7月9日に発売する。指に日常的に装着することで各種バイタルデータを計測し、日々の健康管理をサポートする。
同機は、SOXAIのセンシング技術を活用して開発した。「加速度」「心拍」「血中酸素レベル用赤色／赤外線」「皮膚温度」の4つの高精度センサーを搭載。各種バイタルデータや歩数を含む活動量、睡眠の状態などを計測できる。計測結果は、スマホアプリ「からだメイト」で、スコアやグラフ化して分かりやすく表示する。日々のコンディションを多面的に把握でき、健康管理に役立てられる。
また「からだメイト」の有料プラン（月額600円／税込）を利用すると、計測したデータやアプリに入力した食事内容をもとに「食事」「睡眠」「運動」「体調」の4つの側面から、管理栄養士監修のアドバイスも提供。睡眠習慣や生活習慣の改善をサポートする。
本体は、軽量（2.1〜3.1g（リングサイズ（4〜13号（USサイズ））によって質量が異なる））かつコンパクト（幅6.7mm／厚み2.8mm）な設計で、指にしっかりフィット。一日中快適に装着できる。リング外側には、耐久性に優れたチタニウム素材を採用。デュラテクトコーティング（腕時計のケースやバンドの素材表面に特殊な加工処理を施し、腕時計本来の美しさを守るシチズン独自の技術）を施すとともに、高い防水性能も備えた。さらに、一回の充電で最大14日間（常時装着し、スマートフォンの通信範囲内で使用、睡眠8時間、1日あたり10回の同期をおこなった場合、かつリングサイズ10〜13号の試算値。電池の持ち時間は、利用環境や利用状況によって変動するほか、リングサイズによっても異なる）連続駆動するので、充電の頻度を抑えられる。家事や入浴、ワークアウトなど日常のさまざまなシーンで安心して使用できる。
主な特長は、日常的に指に装着し、バイタルデータや活動量、睡眠の状態などを計測。アプリ「からだメイト」で分かりやすく表示する。アプリ「からだメイト」で、管理栄養士監修のアドバイスも提供（有料プラン）。軽量コンパクトな設計で指にフィットする。一日中快適に装着できる。
［小売価格］オープン価格
［発売日］7月9日（木）
シャープ＝https://jp.sharp