カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、みずみずしいスイカの夏らしい味わいが楽しめる「ピュレグミすいすい塩スイカ」を6月23日から発売する。

「ピュレグミ」は、フルーツのおいしさを引き出す“すっぱいパウダー”と独自の“果肉食感”によって、噛むほどにフルーティーな甘ずっぱいおいしさが広がり、食べた瞬間こころが晴れるように、“ハート（気持ち）があがる”ハート型のグミとのこと。2002年の発売以来、幅広い世代に支持されているという。



「ピュレグミすいすい塩スイカ」

今回、夏の風物詩“塩スイカ”をピュレグミで表現した「ピュレグミすいすい塩スイカ」を発売する。スイカ果汁を使用したみずみずしい味わいに、甘さ引き立てる塩を配合。外側はすっぱいパウダーでコーティングし、あと引くおいしさにした。甘さと塩味が暑い季節にぴったりな、爽やかな味わいに仕上げている。グミ粒は完熟のスイカをイメージした赤いハート型。出会えたらハッピーなレア型として、夏の水辺がテーマの「かに型」「貝がら型」「いるか型」の3種を潜ませた。

パッケージは「真夏の水遊び」をイメージした5種のデザインを展開する。フレッシュでみずみずしいスイカをメインに、バックにはきらめく水が涼やかなプールや海などの景色を配置。裏面には、「はしゃぐ夏を眺めながら木陰でひとやすみ。『なにもしない』をするのもいいね。」といった情緒的なメッセージを添えている。さらに、底面には「ステキな夏になりますように」「たまにはゆっくり過ごそう」などの前向きになれるメッセージも。

日常のおやつや小腹満たしにはもちろん、職場や学校でのコミュニケーションツールにもぴったりだとか。夏を彩る季節限定フレーバーをぜひ賞味してほしいという。

［小売価格］162円前後（税込）

［発売日］6月23日（火）

カンロ＝https://www.kanro.co.jp