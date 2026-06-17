NPB(日本野球機構)は17日の公示を発表。阪神は5選手の入れ替えとなりました。

1軍昇格となったのは、岡留英貴投手、小幡竜平選手、小野寺暖選手の3選手。岡留投手は5年目の右腕。ファームで3試合に登板し、1勝0敗、防御率3.00を記録していました。今季一軍初昇格となりました。小幡選手は、3日の西武戦で得点に絡むダブルエラーを記録し、翌4日に出場選手登録を抹消されていました。今季は32試合に出場し、打率.233をマークしています。また、小野寺選手は、4月25日に昇格すると今季13試合に出場しましたが、13打席で2安打1打点、打率.154の成績で、その後登録を抹消されていました。

登録抹消となったのは、立石正広選手と岡城快生選手の2選手。ドラフト1位ルーキーの立石選手は、ここまで22試合に出場し打率.202、2本塁打、9打点を記録。しかし直近16打席連続無安打と苦しみ、前日16日の西武戦では4打席連続三振を喫していました。ドラフト3位ルーキーの岡城選手は、12試合に出場。打率.185と一軍投手のボールに苦しみました。