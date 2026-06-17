ジャーナリストの石原伸晃氏（69）が17日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に出演。トランプ米大統領が、サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会の表彰式に参加する可能性が報じられていることについて疑問を投げかけた。

番組では、英ラジオ局「talkSPORTS」が「来月の閉会式でトランプ大統領が優勝チームのキャプテンにトロフィーを手渡し、祝賀会の最前列にとどまることをFIFAが容認した」と伝えたことを紹介。トランプ氏が最初にトロフィーに触れて手渡すことになれば“慣習破り”になるとも伝え、司会のフリーアナ宮根誠司は「だいたいトロフィーって台の上に置いてあって、優勝したチームのキャプテンがオーッ！て（掲げる）。トランプさんが渡すって言ったらおかしいですよね」と苦笑した。

トランプ氏は昨年行われたクラブW杯でも表彰式に参加。優勝チームのキャプテンの隣に立ち続けたことが物議を醸していた。石原氏は「（優勝チームが）イランだったらどうするんですかね？」と冗談交じりに投げかけ、他にも「ブラジルとかね。ブラジルと大統領は（関係が）よくないですから」と語った。

宮根は「イランと覚書交わしたので、何とか平和に収まって欲しいと思いますが」とまとめていた。