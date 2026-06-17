BTSを生み出したHYBEパン議長「音楽を通じてファンが生きる理由を示せる企業に」信念語る

HYBEのパン・シヒョク議長が自身の信念を語った。

パン議長は6月16日、ソウル・龍山のHYBE本社で、ユニバーサル・ミュージック ・グループのルシアン・グレンジ会長兼CEOと、音楽ビジネスをテーマに対談を行った。

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この日、グレンジ会長は「どのような場所で、どのような責任を担っていたとしても、結局のところ音楽がなければ何も始まらない」と述べ、優れた音楽と優れた人材を中心に仕事をするという自身の経営哲学を明かした。

これにはパン議長も同意。「企業は本質に沿って社会の不便や課題を解決しなければならない」としたうえで、「その道のりは孤独で困難なものかもしれないが、幸せを求めるファンの感情を音楽で満たし、人生の力になれる存在であるべきだ」と語った。

さらに、「私たちは本質を守りながら、音楽を通じてファンが生きる理由を示せる企業にならなければならないと思う」と自身の考えを明かした。

（写真提供＝HYBE）パン・シヒョク議長

（写真提供＝HYBE）パン・シヒョク議長

これに対しグレンジ会長は、「パン・シヒョク議長は作曲家でありプロデューサー、そして起業家として、非常に特別で創造的な文化を築き上げた人物だ」と評価。続けて、「責任感と情熱を持ち、自ら重要だと信じるミッションを追求しながら創造と成果を実現してきた。その歩みが決して当たり前のものではないことを、多くの人に理解してほしい」と称賛した。

また、パン議長は「多くのリーダーが自社のために働く中、グレンジ会長は音楽産業全体の発展のために尽力してきた」と述べ、敬意を表した。

最後にパン議長は、「仕事として音楽に向き合っていると、自分が何のためにこの仕事をしているのかを忘れてしまうことがある。今日の対談が、自分たちが携わる音楽という仕事の大切さを改めて感じる時間になっていればうれしい」と締めくくった。

（記事提供＝OSEN）