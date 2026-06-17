【ゼッテリア】夏の新ドリンク「ゆず香るグリーンレモネードソーダ」発売

ハンバーガーショップ「ゼッテリア」は、6月24日から9月上旬までの間、「ゆず香るグリーンレモネードソーダ」と「グリーンレモネードペプシ」の2品を販売する。一部店舗を除く270店舗で販売予定。

シチリア産レモンの果汁入りレモンシロップと、皮ごと使用したグリーンレモンを合わせた、ゼッテリアのグリーンレモネードソーダは、爽やかな酸味とキレのあるほろ苦さが特徴の、夏にぴったりなソーダドリンク。

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◆「ゆず香るグリーンレモネードソーダ」

価格:Mサイズ 390円、Lサイズ 490円(各税込)

ゆずソーダにレモンシロップとグリーンレモンを合わせ、ゆずのやさしい風味とレモンのすっきりとした酸味がよく合う、爽やかな味わいに仕上げた。甘みと苦みのバランスが良く、飲み進めるほどに味わいに奥行きが生まれる。暑い季節にゴクゴクと飲める、リフレッシュしたいときにぴったりのメニュー。

◆「グリーンレモネードペプシ」

価格:Mサイズ 390円、Lサイズ 490円(各税込)

ペプシコーラにレモンシロップとレモンを合わせたドリンク。爽やかなレモンと、甘みとコクのあるペプシコーラが調和した、飲みごたえのある一杯に仕上げている。