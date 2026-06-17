巨人は１７日、元中日でナショナルズ２Ａハリスバーグの小笠原慎之介投手（２８）と契約を結ぶことで合意したと正式発表した。シーズン途中の電撃補強で先発の層を厚くした。

ＮＰＢ通算４６勝。先発として２１年から４年連続規定投球回をクリアした。２４年シーズン終了後に中日からポスティングシステムで米球界挑戦し、昨年はメジャーで１勝を挙げた左腕。今季はメジャー登板はなく先発としてマイナー３Ａで３登板０勝１敗、防御率５・６８。同２Ａでは８登板２勝１敗、防御率２・１５の成績を残していた。

東京ドームでの１軍全体練習の後、橋上秀樹監督代行（６０）は小笠原について「しっかり戦力となってもらえればというふうに思います」とコメント。

今後については「コンディションも含めて、会って話をしてからという形になると思います。明日来るとは聞いていますけども」とし、１８日にチームに合流予定と明言した。

◆小笠原 慎之介（おがさわら・しんのすけ）１９９７年１０月８日、神奈川・藤沢市生まれ。２８歳。東海大相模で２、３年夏に甲子園出場。３年夏はエースとして甲子園優勝。１５年ドラフト１位で中日入団。２５年１月にポスティングシステムを利用してナショナルズと２年契約。今季は主にナショナルズ傘下２Ａハリスバーグでプレー。１８０センチ、９３キロ。左投左打。