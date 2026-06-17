イチロー率いる“KOBE CHIBEN”、今年も「高校野球女子選抜」と対戦「おじさんたちはいよいよ命懸け…」 松井秀喜も参戦
BS-TBSは、9月13日に東京ドームで行われる「高校野球女子選抜」とイチロー率いる野球チーム「イチロー選抜KOBE CHIBEN」のエキシビションマッチを、同日放送することを発表した。
【写真】再現度高っ！筋肉までデザインした“イチロー公認”のフィギュア
この試合は「高校野球女子選抜強化プログラム」の一環で、通算6回目。昨年は愛知・バンテリンドーム ナゴヤで行われたが、今年は2年ぶりに東京ドームでの開催となる。日本の女子野球の未来を担う高校生に、今年もイチローが真剣勝負を通してエールを送る。
毎年完投している“投手”イチローと高校野球女子選抜の対決や、今年も参戦が決定し、3年連続のホームランが期待される松井秀喜など、見どころ満載。同局では試合終了まで放送する。
■イチローコメント
6年目を迎える今年は2年ぶりに東京ドームで開催します。女子選抜チームのレベルが着実に上がっていることはもちろん、我が神戸智辯も毎年彼女たちから多くを学び今日に至っています。おじさんたちはいよいよ命懸けですが…(^^) 野球、対戦相手、チームメイト、お客様、応援合戦、審判等、あらゆる敬意にあふれたこのゲームを、ぜひ会場でご覧ください。年に一度の特別な時間を、皆さまと同じ空間で共有できること、心から楽しみにしています。
■松井秀喜コメント
KOBE CHIBENの一員となって3年目。今年は再び東京ドームでプレーさせていただきます。おじさんの体に鞭を打ち、試合当日のスターティングラインアップに名を連ねられるよう頑張ります。多くの皆さまに東京ドームへお越しいただき、女子選手たちが全力で躍動する姿を目に焼き付けていただければうれしいです。
■番組概要
番組名：高校野球女子選抜vsイチロー選抜 KOBE CHIBEN
放送日時：2026年9月13日（日）午後2：00〜3：53（午後3：53以降は162chで放送あり）
会場：東京ドーム
【写真】再現度高っ！筋肉までデザインした“イチロー公認”のフィギュア
この試合は「高校野球女子選抜強化プログラム」の一環で、通算6回目。昨年は愛知・バンテリンドーム ナゴヤで行われたが、今年は2年ぶりに東京ドームでの開催となる。日本の女子野球の未来を担う高校生に、今年もイチローが真剣勝負を通してエールを送る。
■イチローコメント
6年目を迎える今年は2年ぶりに東京ドームで開催します。女子選抜チームのレベルが着実に上がっていることはもちろん、我が神戸智辯も毎年彼女たちから多くを学び今日に至っています。おじさんたちはいよいよ命懸けですが…(^^) 野球、対戦相手、チームメイト、お客様、応援合戦、審判等、あらゆる敬意にあふれたこのゲームを、ぜひ会場でご覧ください。年に一度の特別な時間を、皆さまと同じ空間で共有できること、心から楽しみにしています。
■松井秀喜コメント
KOBE CHIBENの一員となって3年目。今年は再び東京ドームでプレーさせていただきます。おじさんの体に鞭を打ち、試合当日のスターティングラインアップに名を連ねられるよう頑張ります。多くの皆さまに東京ドームへお越しいただき、女子選手たちが全力で躍動する姿を目に焼き付けていただければうれしいです。
■番組概要
番組名：高校野球女子選抜vsイチロー選抜 KOBE CHIBEN
放送日時：2026年9月13日（日）午後2：00〜3：53（午後3：53以降は162chで放送あり）
会場：東京ドーム