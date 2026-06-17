イチロー率いる“KOBE CHIBEN”、今年も「高校野球女子選抜」と対戦「おじさんたちはいよいよ命懸け…」 松井秀喜も参戦

イチロー率いる“KOBE CHIBEN”、今年も「高校野球女子選抜」と対戦「おじさんたちはいよいよ命懸け…」 松井秀喜も参戦