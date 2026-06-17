FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組の日本代表は20日（日本時間21日）の第2戦で対戦するチュニジアはサブリ・ラムシ監督（54）を解任し、同じくフランス出身のエルベ・ルナール新監督（57）を迎えることを決定した。

ルナール新監督は、16日（同17日）にベースキャンプ地のメキシコ・モンテレイで会見を開いた。この様子をメキシコメディア「プレスポート」、フランス紙「ル・パリジャン」、サッカー専門サイト「カハワルジ」などが報じた。

ルナール新監督は「サブリ監督が解任された瞬間から、すべてが非常に速いスピードで進みました。考える時間はほとんどありませんでした。日本戦、そしてオランダ戦で全力を尽くし、勝利を目指します」と意気込んだ。

そしてチュニジアを率いて初戦となる日本については「日本はアジア最高のチームだ」と称えた。

「彼らの試合は素晴らしかった。今は自分たちに集中したい」とコメントを残した。

“白い魔術師”の異名を持つルナール氏は過去にザンビア、コートジボワールをアフリカ王者に導き、チュニジアがアフリカ勢5チーム目の指揮となる。W杯は18年ロシア大会にモロッコを率いて出場。19年からサウジアラビアを指揮し、22年カタール大会の1次リーグでアルゼンチンを破る番狂わせを演じた。今大会の出場権を懸けたアジア最終予選では昨年3月に日本と0―0で引き分け。本大会切符獲得後の4月に解任されたが、森保ジャパンの戦術や選手の特徴を熟知されているのもやっかいだ。