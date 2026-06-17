スポニチ

写真拡大

◇出場選手登録

【楽天】前田健太投手

【阪神】岡留英貴投手、小幡竜平内野手、小野寺暖外野手

◇同抹消

【阪神】立石正広内野手、岡城快生外野手

【中日】花田旭外野手

【広島】斉藤優汰投手、林晃汰内野手