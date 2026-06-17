ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > 【17日の公示】阪神ドラ1・立石正広が登録抹消 5選手を入れ替え 楽… 【17日の公示】阪神ドラ1・立石正広が登録抹消 5選手を入れ替え 楽天・先発の前田健太が登録 【17日の公示】阪神ドラ1・立石正広が登録抹消 5選手を入れ替え 楽天・先発の前田健太が登録 2026年6月17日 16時9分 スポニチアネックス リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ◇出場選手登録【楽天】前田健太投手【阪神】岡留英貴投手、小幡竜平内野手、小野寺暖外野手◇同抹消【阪神】立石正広内野手、岡城快生外野手【中日】花田旭外野手【広島】斉藤優汰投手、林晃汰内野手 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 阪神・岡留英貴が今季初昇格 小幡、小野寺も登録 立石、岡城が出場選手登録外れる 松井裕樹は1回1/3を無失点も…ピンチで登板→ヌートバーに中犠飛許す パドレス連敗でド軍と9G差 【一問一答】ロブレスキ8勝目「2時間切る試合…なかなかクール」大谷の存在感には「慣れないです（笑）」 フィリーズ・シュワバーが両リーグ最多25号！一塁手として5年ぶりアウトも記録