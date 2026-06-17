訪日外国人数が2カ月連続前年比マイナスに　中国６割減少も欧米中心に訪日需要堅調

5月に日本を訪れた外国人旅行者の数は約356万人で、2カ月連続でマイナスとなりました。

観光庁や日本政府観光局によりますと、5月に日本を訪れた外国人旅行者は355万9900人で、前の年の同じ月と比べ、3.6パーセント減少しました。

マイナスになるのは2カ月連続です。

訪日自粛を呼びかけた中国からの旅行者が6割減少したことがマイナスの要因とみられます。

一方、5月は例年、桜のシーズンと夏休みシーズンとの間で、外国人旅行者数が落ち着く時期ではありますが、韓国や台湾、欧米を中心に訪日需要は堅調で、多くの国や地域からの旅行者数が5月として過去最多となりました。

5月の国・地域別訪日外国人数のトップ10は以下の通りです。

※カッコ内は前年同月比の増減率

1位 韓国 95万1300人（15.2）

2位 台湾 61万6800人（14.6）

3位 アメリカ 33万3700人（7.0）

4位 中国 31万3000人（-60.4）

5位 香港 20万7900人（7.7）

6位 タイ 9万8800人（-8.6）

7位 フィリピン 8万5000人（2.8）

8位 オーストラリア 8万2300人（4.3）

9位 シンガポール 7万6600人（21.1）

10位 マレーシア 7万2200人（39.6）