訪日外国人数が2カ月連続前年比マイナスに　中国６割減少も欧米中心に訪日需要堅調

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5月に日本を訪れた外国人旅行者の数は約356万人で、2カ月連続でマイナスとなりました。

観光庁や日本政府観光局によりますと、5月に日本を訪れた外国人旅行者は355万9900人で、前の年の同じ月と比べ、3.6パーセント減少しました。

マイナスになるのは2カ月連続です。

訪日自粛を呼びかけた中国からの旅行者が6割減少したことがマイナスの要因とみられます。

一方、5月は例年、桜のシーズンと夏休みシーズンとの間で、外国人旅行者数が落ち着く時期ではありますが、韓国や台湾、欧米を中心に訪日需要は堅調で、多くの国や地域からの旅行者数が5月として過去最多となりました。

5月の国・地域別訪日外国人数のトップ10は以下の通りです。
※カッコ内は前年同月比の増減率

1位　韓国　95万1300人（15.2）
2位　台湾　61万6800人（14.6）
3位　アメリカ　33万3700人（7.0）
4位　中国　31万3000人（-60.4）
5位　香港　20万7900人（7.7）
6位　タイ　9万8800人（-8.6）
7位　フィリピン　8万5000人（2.8）
8位　オーストラリア　8万2300人（4.3）
9位　シンガポール　7万6600人（21.1）
10位　マレーシア　7万2200人（39.6）