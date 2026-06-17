「とにかくパチンコとスロットが大好きで週2回ほどはTBSに近い東京・赤坂のパチンコ屋さんに通っていました。趣味が高じて自身の名前を冠する台のオファーやパチンコ屋さんでの営業のお仕事も来て、とても喜んでいましたよ」

【画像】ミニスカート姿で美脚を放り出して…若かりし頃の中村玉緒さんと勝新太郎さん“秘蔵ショット”をすべて見る

こう語るのは、6月9日に亡くなった女優・中村玉緒（享年86）の所属事務所の元スタッフだ。

中村は1939年、京都生まれ。53年に松竹映画「景子と雪江」でデビューすると、大映と専属契約し、時代劇を中心に活躍した。90年代からは『さんまのスーパーからくりTV』などのバラエティ番組に出演。天然ボケのキャラクターがウケて、お茶の間の人気者となった。



バラエティ番組でも活躍した

明石家さんまとの共演は特別だった

前出の元スタッフの話。

「バラエティでブレイクするきっかけは明石家さんまさんでした。『さんまのまんま』（フジテレビ系）に玉緒さんが出演した際、さんまさんが『（夫の勝新太郎は）すごいですねえ』といじったところ、『ええ〜や〜』と変な声を出した。それがウケて、さんまさんの番組によく呼ばれるようになったんです」

さんまとの共演については特別な思いを持っていたという。2人が共演した『さんま・玉緒のお年玉！あんたの夢をかなえたろかSP』（TBS系）では、

「玉緒さんは毎回この番組の収録のために自腹で着物を新調していました。それくらいさんまさんとの共演を楽しみにしていたし、恩義にも感じていた」（同前）

勝新太郎とパチンコへの“異常な愛情”

一方、テレビ出演の合間やオフに中村が楽しんでいたのが、パチンコだった。「パチンコは友達」と語るほど異常な愛情を注いだ。

「玉緒さんは自分が打っているのと同じ機種を打っている人みんなに自分で買ったコーヒーを配って歩くんです。例えば、『海物語』を打っている人全員に『どうぞ、どうぞ』と。コーヒーをおごってもらった人は相手が中村玉緒ですから、びっくり仰天です」（同前）

無類のおしゃべり好きでもあった。

「新幹線で移動中はずっと喫煙ブースにいて、席に帰ってこない。ブースにいる一般客と喋っているうちに目的地に着いちゃうんです（笑）」（同前）

夫の勝については、「亡くなったあとも想いは変わらず、ラブラブだった」（同前）という。2013年6月に勝の十七回忌の「偲ぶ会」が行われたが、

「その会でも玉緒さんは『勝新太郎の妻でよかった』『生まれ変わっても勝の妻に』と語った」（同前）

晩年も勝の話になると饒舌になり、夫婦の思い出話をすることもあった。

◇

この続きでは、晩年によく語っていた勝とのエピソード、スタッフへの気配り、認知症の症状、松平健による介護などを関係者の証言とともに詳しく報じている。記事の全文は現在配信中の「週刊文春 電子版」および6月18日（木）発売の「週刊文春」で読むことができる。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年6月25日号）