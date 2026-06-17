オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下はまもなく歓迎式典に臨まれます。お2人がオランダを訪問されるのは13年ぶりのことで、現地では、歓迎ムードが広がっています。

歓迎式典が行われるダム広場から中継です。

このダム広場は、オランダの首都アムステルダムの市内中心部に位置しているのですが、うしろに見える建物は、16日夜から両陛下が宿泊されている、オランダ王室のアムステルダム王宮です。

両陛下が滞在されているということで、16日からこの広場には、日本とオランダの国旗が掲げられています。

また地面には線路がありますが、普段こちらは地元の人が通勤などで使用する路面電車＝トラムが走っているんです。そのトラムも先ほどから止まっていて、準備が着々と進んでいます。

歓迎式典には、先日のサッカーワールドカップ日本対オランダ戦を一緒にテレビ観戦するなど、長年両陛下と親交を深めてきたオランダ国王と王妃が出席します。その後、両陛下は、この広場で現地の日本人学校の生徒らとも交流される予定です。

式典に参加する小学生のひとりは「両陛下にお会いできるのは一生に一度かもしれないので楽しみ」と話していました。