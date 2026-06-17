エントリーグレードでも装備充実！ 最安ハリアーの中身とは

2026年5月現在、国内の新車市場ではSUV人気が引き続き高い水準を維持しています。各メーカーが新型車や改良モデルを相次いで投入するなかでも、長年にわたり安定した支持を集めているのがトヨタ「ハリアー」です。

2025年6月に実施された一部改良から時間が経過した現在も、その人気は衰えていません。

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実際に「乗用車ブランド通称名別順位 2026年4月分（新車販売台数ランキング、軽自動車を除く）」では3911台を登録して19位に入るなど、高い存在感を維持しています。

ハリアーは1997年に初代モデルが誕生しました。当時はSUVといえば悪路走破性を重視したモデルが中心でしたが、ハリアーは高級感と都会的な雰囲気を前面に押し出したことで、新しい価値観を提示した存在でした。

「高級クロスオーバーSUV」というジャンルを切り開いたモデルとして知られており、そのコンセプトは現行型にも受け継がれています。

現在販売されている4代目モデルは2020年に登場しました。滑らかなボディラインや洗練されたフロントデザインに加え、先進安全装備も充実したことで、ファミリー層から若いユーザーまで幅広い支持を集めています。

2025年6月に行われた改良では、グレード構成や装備内容の見直しが実施されました。特に注目されたのは、「G」グレードにプラグインハイブリッド（PHEV）が追加されたことです。

これまで以上に電動化ニーズへ対応したことで、燃費性能や環境性能を重視するユーザーにとって選択肢が広がりました。

さらに、ブラックを基調とした専用装備を採用する「Z“Leather Package・Night Shade”」と「Z“Night Shade”」も新たに設定されています。

外装の各部をブラック化したことで、従来モデルとは異なる引き締まった印象を与えており、個性を重視するユーザーからも関心を集めています。

そのほか、一部装備の標準化も実施されました。従来はオプション扱いだった機能が標準で装備されるようになったことで、全体的な満足度向上にもつながっています。

また、これまでエントリーグレードとして設定されていた「S」が廃止され、現在は「G」と「Z」が中心のラインナップとなりました。

こうした改良のなか、もっとも購入しやすいグレードとして展開しているのが「G（ガソリン車・2WD）」です。

エントリーモデルという位置付けではあるものの、装備内容を見ると決して簡素な仕様ではありません。

ボディサイズは全長4740mm×全幅1855mm×全高1660mmで、上級グレードと共通です。存在感のあるスタイルは健在で、街中でもしっかりとした存在感を放ちます。外観にはメッキ加飾付きアウターハンドルや前後バンパーモールが採用され、上質感を高めています。

また、18インチの切削光輝＋ダークグレーメタリック塗装アルミホイールも標準装備されており、足元の印象も十分に洗練されています。ボディカラーは全4色展開となっており、ガソリン車では3色から選択可能です。

インテリアでは、ファブリックと合成皮革を組み合わせたシートを採用しています。カラーはブラックとブラウンの2種類が設定され、落ち着いた室内空間を演出します。

助手席にはパワーシートは備わらないものの、運転席には8ウェイパワーシートを標準装備しており、細かな調整が可能です。

さらに、改良によってステアリングヒーターと前席シートヒーターが全車標準装備となりました。寒い季節でも快適性を確保しやすく、日常使用における満足度向上につながっています。

装備面では、12.3インチのTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイや静電タッチ式ヒーターコントロールパネル、電動パーキングブレーキなどを搭載しています。エントリーグレードでありながら、上級モデルと比較しても見劣りしにくい内容です。

安全装備についても充実しています。予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」を標準装備し、プリクラッシュセーフティやレーダークルーズコントロールなどを採用しています。

改良後は検知範囲の拡大に加え、車線逸脱抑制機能付きレーンディパーチャーアラートも追加され、安全性がさらに高められました。

バックガイドモニターも標準装備されており、パノラミックビューモニターはオプションで選択できます。

パワートレインには2リッター直列4気筒ガソリンエンジンを搭載し、最高出力170ps、最大トルク203Nmを発揮します。

Direct-Shift-CVTとFFの組み合わせによって、扱いやすさと燃費性能を両立しています。普段の街乗りはもちろん、高速道路を利用した長距離ドライブにも十分対応できる仕様です。

価格（消費税込み）は371万300円となっています。一方で、最上級仕様の「Z（プラグインハイブリッド車・E-Four）」は626万100円で、その差は250万円以上です。

ただ、もっとも手頃な「G（ガソリン車・2WD）」でも、デザインや装備、安全性能の充実度は高く、満足感のある仕上がりとなっています。