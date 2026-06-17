北海道・知床沖で起きた遊覧船沈没事故の裁判で、業務上過失致死の罪に問われていた桂田精一被告に、求刑通り、禁錮５年の実刑判決が言い渡されました。



判決が言い渡された時の法廷内の様子はどうだったのでしょうか。



釧路地裁から中継です。



裁判では午前１０時の開廷後、すぐに禁錮５年の判決が言い渡されました。



桂田被告の表情を正面から伺うことはできなかったのですが、少し視線を上に向けるような様子が見られました。





乗客のご家族の中にはハンカチで目元を押さえている人もいました。

私は初公判から継続して裁判を取材しているのですが、遺族が訴えた悲痛な思いが強く印象に残っています。



時間によって悲しみが癒えることはなく、喪失感は増していく一方だと多くのご家族が意見陳述で述べていました。



１７日の判決の中でも２６人が亡くなったという結果の重大さに言及し、「家族が厳重な処罰を求めることは至極当然」と述べていました。



ご家族の思いが裁判官にも伝わったのではないかと思います。



判決を受けて被告側は即日控訴をしました。



これに対し、乗客のご家族は「反省や償いという気持ちがまったく感じられない」と、怒りとあきれの声があがっていました。



今後、争いの場は高裁に移ることになります。