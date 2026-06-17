人気ロックバンド「ＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫ」のボーカル担当Ｔａｋａとギター担当Ｔｏｒｕの２人がロサンゼルス・ドジャースタジアムで行われたドジャースーレイズ戦で始球式に登場。ボールを握ったＴａｋａはマウンド上から捕手役の山本由伸投手に向かってノーバウンド投球を披露し、スタンドを沸かせた。

登板前に取材に応じたＴａｋａは初体験の始球式に「とても光栄です」。プライベートで交流のある山本の協力に感謝しながら「土と芝生を踏ませていただくのは初めて。なかなかできる経験じゃないと思うので、楽しみながら、敬意を払いながら立てたらいいなと思います」。Ｔｏｒｕも「本当に光栄ですね。マウンドに立たせてもらえるのは本当にありがたいです。僕は野球が苦手なので、きょうは（Ｔａｋａを）応援しに来ました。見守ってます」。２人の言葉の端々から野球に対するリスペクトがにじみ出ていた。

ドジャースのエースとして活躍する山本からは投球に関する特別な助言はなく、「プレッシャーだけかけられました」と言って報道陣の笑いを誘ったＴａｋａ。「うまくできるかどうか不安」と弱音を口にしたようだが、返ってきた言葉は「失敗したら大変だよ、みたいな。余計なプレッシャーをすごい食らいました」と笑顔で話した。

ロサンゼルスを拠点に活動し、ツアーの合間に同球場で試合観戦をしているという２人。ドジャースには山本、大谷、佐々木の３人の日本選手が所属している。フィールドは違えど、世界を舞台に戦う者同士という共通点はある。Ｔａｋａは「僕らなんかまだ全然大したことない」と謙遜しつつ、選手たちの活躍について「日本人してとても誇りに思います」と語った。