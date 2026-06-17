ワンオクTaka、ドジャー・スタジアムで始球式 オフショット公開し「由伸選手！本当に感謝です！」
ロックバンド・ONE OK ROCKのボーカル・Takaが16日（日本時間17日）、米ロサンゼルスのドジャー・スタジアムで行われたドジャース対レイズ戦でファーストピッチに登場した。
【写真】楽しそう！ワンオクTakaとドジャース山本由伸のオフショットほか
Takaは、大歓声の中、背番号「18」に「TAKA」と入ったドジャースのユニホーム姿でマウンドに登場。捕手役を務めたドジャースの山本由伸に向かって投じたボールはノーバウンドでストライクコースへ。山本はボールを落としてしまったものの、球場からは大きな拍手が送られた。
Takaは17日に自身のインスタグラムを更新し、山本やONE OK ROCKのギタリスト・Toruとの記念ショットのほか、スタジアムでのオフショットを公開。投稿では「まさか自分がDodger Stadiumで始球式をする日が来るとは。本当に光栄でした」と感慨をつづり、「そして始球式を受けてくれた由伸選手！本当に感謝です！Thank you, Dodgers.」と山本とドジャースへ感謝を伝えた。
ファンからは「めちゃくちゃいい投球だった」「ストライク投球さすが」「ナイスピッチング」「ユニフォーム姿かっこいい」といった反響が寄せられている。
【写真】楽しそう！ワンオクTakaとドジャース山本由伸のオフショットほか
Takaは、大歓声の中、背番号「18」に「TAKA」と入ったドジャースのユニホーム姿でマウンドに登場。捕手役を務めたドジャースの山本由伸に向かって投じたボールはノーバウンドでストライクコースへ。山本はボールを落としてしまったものの、球場からは大きな拍手が送られた。
ファンからは「めちゃくちゃいい投球だった」「ストライク投球さすが」「ナイスピッチング」「ユニフォーム姿かっこいい」といった反響が寄せられている。