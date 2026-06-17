「幸せそう」78歳・大和田伸也、ついに“ポケモンカフェデビュー” 満面の笑みで“ぬい活”する姿に「可愛い」の声
俳優の大和田伸也（78）が17日、自身のXを更新。人生初のポケモンカフェを訪れた際の“ぬい活”ショットを公開し、SNSで話題となっている。
【写真】満面の笑みで幸せそう！“ポケモンカフェデビュー”した大和田伸也
大和田は「かわいいに会う。しあわせに会う。うまれてはじめての、ポケモンカフェ」とうれしそうにつづり、同日に店内がリニューアルした『ポケモンカフェ TOKYO』（東京・日本橋）での写真を披露した。
「ミミッキュのばけのかわオムレツとコーンシチュー」、パフェやイーブイの形をしたスイーツなど、華やかなメニューを前に、クワッスのぬいぐるみとクワッス形のクッキーが盛り付けられたクリームソーダを持ち、満面の笑みを見せる大和田。その表情からはハマっているポケモンの“ぬい活”を満喫したことがうかがえる。
この投稿に、SNSからは「ポケカフェデビューついに!?!?!?おめでとうございます!!!!!」「幸せそうな笑顔がまた最高」「絶対幸せなやつ!!」「癒されました」「本物だな、この方」「わあー！可愛い」などと、ぬい活を楽しむ姿に反響が続々と集まっていた。
【写真】満面の笑みで幸せそう！“ポケモンカフェデビュー”した大和田伸也
大和田は「かわいいに会う。しあわせに会う。うまれてはじめての、ポケモンカフェ」とうれしそうにつづり、同日に店内がリニューアルした『ポケモンカフェ TOKYO』（東京・日本橋）での写真を披露した。
「ミミッキュのばけのかわオムレツとコーンシチュー」、パフェやイーブイの形をしたスイーツなど、華やかなメニューを前に、クワッスのぬいぐるみとクワッス形のクッキーが盛り付けられたクリームソーダを持ち、満面の笑みを見せる大和田。その表情からはハマっているポケモンの“ぬい活”を満喫したことがうかがえる。
この投稿に、SNSからは「ポケカフェデビューついに!?!?!?おめでとうございます!!!!!」「幸せそうな笑顔がまた最高」「絶対幸せなやつ!!」「癒されました」「本物だな、この方」「わあー！可愛い」などと、ぬい活を楽しむ姿に反響が続々と集まっていた。