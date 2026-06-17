ドジャースの奥さまやパートナーで構成される『ドジャース奥さま会』のメンバーがこのほど、本拠地ドジャースタジアムで、妊婦ママたち３人を祝福するベイビーシャワーを行った。

スコット投手の妻マディーさんのＳＮＳ（１６日付）には、スミス捕手の妻カーラさん、グラスノー投手の妻メーガンさんと、大きくなったお腹に優しく手を添えてほほ笑む３ショットが。２歳の息子がいるマディーさんは今秋、第２子を出産予定で、カーラさんは第３子、メーガンさんは第１子を予定している。

会場となったのは、球場を見渡す奥さま会のスイートルームで、テーマは「レモン」だったよう。会場はレモンの木やレモンの飾りで彩られ、照明までレモン！ レモネードなどの飲み物や、レモンを使ったお菓子などがテーブルに並んでいる。また、「Ｗｅ ｃａｎ，ｔ ｗａｉｔ ｔｏ ｓｑｕｅｅｚｅ ｙｏｕ！」（あなたを抱きしめるのが待ちきれない！）とレモンをしぼる（ｓｑｕｅｚｅ）ことにひっかけた祝福メッセージが掲げられた。

レモンにちなみ、ドレスコードもレモンだったよう。ブロンドヘアも美しいマディーさんら３人は、揃ってオフショルダーのレモンイエローのドレス（ワンピース）姿。マディーさんは「あなた（赤ちゃん）に会うのが待ちきれない。ドジャーファミリー、素晴らしいベイビーシャワーをありがとう」と感謝をつづった。