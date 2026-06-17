俳優の櫻井海音（25）が、イベントのオフショットを公開し、反響が寄せられている。

【映像】“ミスチル桜井にそっくりと話題”櫻井海音の近影や家族旅行中の写真

2019年にロックバンド「インナージャーニー」のドラマーとして「Kaito」名義で芸能活動を開始した櫻井。2021年には公式サイトで、「Kaito」改め「櫻井海音」に改名したことを報告し、「20歳という節目を迎え、俳優として前に進んでいくために決断いたしました。『櫻井海音』という名前を誰のものでもなく一から"自分"のものにするために、日々精進していかなければならないという、一種の十字架のような気持ちで背負っていければと思います」と将来への決意をつづっていた。

その後はTBS系日曜劇場「VIVANT」や「御上先生」など、数々の話題作に出演。Instagramでは金髪へとイメチェンした姿や、「先日、宮古島に行ったときの写真です。家族旅行です」と家族旅行の様子、仕事からプライベートまで日常の様子も投稿。「若い頃の桜井和寿さんに本当にそっくりですね〜」「家族旅行!? お父さんとの2ショットない?」などとも話題になっていた。

近影に反響「感激です」

2026年6月13日には、「『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』 レッドカーペット歩かせていただきました。そのままグランドセレモニーも観覧させていただきました。音楽の力、つながり、刺激をたくさんいただきました。ステキな夜をありがとうございました」とつづり、タキシード姿のイベントオフショットも公開。

この投稿には、「勝手に母の気持ちになってしまい、感激です」「めちゃくちゃかっこいい」などの反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）