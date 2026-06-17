第2子出産の西野未姫、家族が「めっちゃ食べてくれる」胸肉の青のり唐揚げ披露「レシピ知りたい」「たくさん食べて大きくなってね」と反響
【モデルプレス＝2026/06/17】元AKB48でタレントの西野未姫が6月16日、自身のInstagramのストーリーズを更新。家族に好評だという手料理を公開した。
【写真】第2子出産の元AKB「ヘルシーだし満腹感ありそう」家族に好評の胸肉唐揚げ
西野は「これめっちゃ食べてくれる！胸肉の青のり唐揚げ」とつづり、フライパンで調理中の手料理の写真を投稿。青のりがたっぷりとまぶされた鶏胸肉を、少なめの油で揚げている様子を披露している。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「めっちゃ食べてくれるの嬉しいですよね」「お子さんもたくさん食べて大きくなってね」「結構な量ですね」「レシピが知りたい」「青のり唐揚げ食べてみたい」「ヘルシーだし満腹感ありそう」といった声が寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。自身のInstagramにて2026年5月8日に第2子男児を出産したことを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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【写真】第2子出産の元AKB「ヘルシーだし満腹感ありそう」家族に好評の胸肉唐揚げ
◆西野未姫「これめっちゃ食べてくれる！」手料理披露
西野は「これめっちゃ食べてくれる！胸肉の青のり唐揚げ」とつづり、フライパンで調理中の手料理の写真を投稿。青のりがたっぷりとまぶされた鶏胸肉を、少なめの油で揚げている様子を披露している。
◆西野未姫の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「めっちゃ食べてくれるの嬉しいですよね」「お子さんもたくさん食べて大きくなってね」「結構な量ですね」「レシピが知りたい」「青のり唐揚げ食べてみたい」「ヘルシーだし満腹感ありそう」といった声が寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。自身のInstagramにて2026年5月8日に第2子男児を出産したことを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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