サッカー日本代表・堂安律選手の美人妻、夫の誕生日に仲睦まじい夫婦ショット公開「絵になる美男美女」「幸せオーラがすごい」の声
【モデルプレス＝2026/06/17】サッカー日本代表の堂安律選手の妻でインフルエンサーの明松美玖が6月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫婦ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】サッカー日本代表の美人妻「本当にお似合いの夫婦」プールサイドでのラブラブ夫婦ショット
明松は「Happy birthday to my best 最高の1年を！」とつづり、6月16日に誕生日を迎えた夫を祝福。プールと海をバックに、優しく微笑む堂安と、肩に手を添えて笑顔でピースサインをする明松が並んだ仲睦まじい2ショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「本当にお似合いの夫婦」「目の保養になるような絵になる美男美女」「最高の2ショット」「素敵すぎる」「幸せオーラがすごい」「堂安選手応援してます！」といった声が寄せられている。
堂安選手は、2024年6月に「かねてよりお付き合いをさせて頂いている方と結婚致しましたことをご報告させて頂きます」と明松との結婚を発表。2025年6月には結婚披露宴を執り行い、数多くの著名人が参列していたことが話題となった。（modelpress編集部）
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◆明松美玖、夫の誕生日を祝福
明松は「Happy birthday to my best 最高の1年を！」とつづり、6月16日に誕生日を迎えた夫を祝福。プールと海をバックに、優しく微笑む堂安と、肩に手を添えて笑顔でピースサインをする明松が並んだ仲睦まじい2ショットを披露した。
◆明松美玖の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「本当にお似合いの夫婦」「目の保養になるような絵になる美男美女」「最高の2ショット」「素敵すぎる」「幸せオーラがすごい」「堂安選手応援してます！」といった声が寄せられている。
堂安選手は、2024年6月に「かねてよりお付き合いをさせて頂いている方と結婚致しましたことをご報告させて頂きます」と明松との結婚を発表。2025年6月には結婚披露宴を執り行い、数多くの著名人が参列していたことが話題となった。（modelpress編集部）
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