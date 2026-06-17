ポンド売りに反応、英ＣＰＩ前年比が+２．８％と予想を下回る＝ロンドン為替



英CPI発表を受けてポンドが売られている。5月前年比が+2.8％と前回と同水準にとどまり、市場予想+3.0％を下回ったことに反応した。ポンドドルは1.3436付近の高値を付けたあと、1.3409付近まで下落。安値を更新した。対円や対ユーロでもポンド安水準を広げている。



しかし、内容を精査するとポンド売り反応の持続性には疑問も残る。コア物価を見ると、サービスインフレが引き続き問題視されそうだ。4月の3.2％から5月には3.7％へと上昇した。これが、財（グッズ）インフレの低下（4月の2.4％から5月は2.0％へ低下）を相殺する形となっている。



GBP/USD 1.3415 GBP/JPY 214.98 EUR/GBP 0.8652

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