１７日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグの初戦で驚異的な粘りを見せ、優勝候補のオランダ代表と２―２で引き分けた日本代表が日本時間２１日に２戦目のチュニジア戦を迎えることを報じた。

初戦でスウェーデンに１―５で完敗したチュニジアがラムシ監督を電撃解任。４月までサウジアラビアを率いていたルナール新監督で日本に挑んでくることについて、ゲスト解説で出演のサッカー元日本代表ＤＦ森脇良太氏は「監督が代わったことによって日本代表への影響は少なからずあると思います」とコメント。

「戦術が監督が代わることによって、ガラッと変わるところもあるんで、そういった点で日本代表が準備してきた相手の分析が一気にゼロになるっていうところはあります」と指摘した上で「ただ、ルナール監督もサウジアラビアの監督をやっている時に日本代表とも対戦してるんで、そういった意味では日本代表チームもサウンジアラビアの時のルナール監督の戦術をある程度、把握している部分はあるんで、そこまでは慌ててないのかなと思います」と話していた。