CASC（中国航天科技集団）は日本時間2026年6月16日、西昌衛星発射センターから「長征3号乙」ロケットを打ち上げ、技術試験衛星を所定の軌道へ投入しました。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：長征3号乙（実践31号）

・ロケット：長征3号乙（Long March 3B/E）

・打ち上げ日時：日本時間 2026年6月16日 18時45分

・発射場：西昌衛星発射センター（中国）

・ペイロード：実践31号（Shijian-31）

実践（Shijian）シリーズは、中国が科学探査や技術試験を目的として運用している衛星群として知られています。CASCによると、今回打ち上げられた実践31号は、主に「宇宙環境の探査」に用いられるということですが、具体的な観測内容は公表されていません。なお、過去の実践シリーズでは、地球周辺の放射線帯に分布する荷電粒子（陽子や電子など）や、太陽活動に伴う宇宙放射線とその宇宙機への影響などを観測しています。

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【▲ 西昌衛星発射センターから離昇する「長征3号乙」（Credit: 央視新聞 / CCTV / CASC）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

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