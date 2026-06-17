ステムリム<4599.T>がこの日の取引終了後に、塩野義製薬<4507.T>へ導出済みの再生誘導医薬開発候補品レダセムチド（Ｓ－００５１５１）を利用した軟骨疾患に対する新規治療に係る用途特許について、オーストラリアで特許登録されることとなったと発表した。



同特許は大阪大学と出願したもので、レダセムチドの適応範囲の拡大を目的としたもの。今回の特許成立により、欧州地域において関節の外傷性軟骨欠損症、変形性関節症、離断性骨軟骨炎などの軟骨疾患に対し、レダセムチドを用いた治療薬開発の可能性を担保することが可能になる。なお、同件による２６年７月期業績への影響はないとしている。



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出所：MINKABU PRESS