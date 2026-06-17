「いやいや、トゥーさん。。。」本田圭佑が元日本代表DFの“メッシ評”にツッコミ！ 規格外の数字に「化け物です」【W杯】
本田圭佑が元日本代表DFにツッコミを入れた。
前回大会王者のアルゼンチン代表は現地６月16日、北中米ワールドカップのグループステージ（J組）第１節でアルジェリア代表とカンザスシティ・スタジアムで対戦。リオネル・メッシのハットトリックで３−０の快勝を収めた。
圧巻のパフォーマンスを披露したメッシは、17分、60分、76分にゴールを奪取。この３得点でワールドカップ通算16ゴールとなり、歴代最多得点者のミロスラフ・クローゼに並ぶ偉業を達成した。
この試合を配信したDAZNで解説を務めた元日本代表DFの田中マルクス闘莉王氏は、17分の先制点後、実況の福田浩大アナウンサーから「メッシの代表通算118ゴール目」と紹介されると、驚きを隠せなかった。
「うわ。俺、キャリアで120ちょっとぐらいですからね。代表だけでも俺の…。すごいです。バケモンです」
このコメントに反応したのが、本田圭佑だ。自身のXを更新し、次のように綴った。
「いやいや、トゥーさん。。。メッシに関しては何も言う必要がないですが、DFのキャリアで120ゴールも化け物です。。」
世界最高峰のストライカーであるメッシの偉業に驚いた闘莉王氏。しかし、その闘莉王氏の通算120ゴールという規格外の数字に、本田も思わずツッコミを入れた格好だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「神様がまた活躍してる」 メッシがW杯初戦で衝撃のミドル弾！
前回大会王者のアルゼンチン代表は現地６月16日、北中米ワールドカップのグループステージ（J組）第１節でアルジェリア代表とカンザスシティ・スタジアムで対戦。リオネル・メッシのハットトリックで３−０の快勝を収めた。
圧巻のパフォーマンスを披露したメッシは、17分、60分、76分にゴールを奪取。この３得点でワールドカップ通算16ゴールとなり、歴代最多得点者のミロスラフ・クローゼに並ぶ偉業を達成した。
「うわ。俺、キャリアで120ちょっとぐらいですからね。代表だけでも俺の…。すごいです。バケモンです」
このコメントに反応したのが、本田圭佑だ。自身のXを更新し、次のように綴った。
「いやいや、トゥーさん。。。メッシに関しては何も言う必要がないですが、DFのキャリアで120ゴールも化け物です。。」
世界最高峰のストライカーであるメッシの偉業に驚いた闘莉王氏。しかし、その闘莉王氏の通算120ゴールという規格外の数字に、本田も思わずツッコミを入れた格好だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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