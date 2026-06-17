すとぷり、結成10周年の節目に『CanCam』スペシャル版表紙に再登場！メンバーの美パーツ超接近ショットも

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すとぷりが、結成10周年の節目に『CanCam』8月号スペシャル版（6月23日発売）に再登場する。

■中面でも8ページの大特集を掲載

“2.5次元アイドルグループ”という前代未聞のスタイルで時代を切り拓き、YouTube登録者数は445万人（6月5日時点）。 2016年の結成以来、5大ドームツアー、紅白出場など数々の夢を叶えてきた、すとぷり。

10周年を祝う8月号スペシャル版（6月23日発売）の表紙は、今回のためだけに描き下ろされた浴衣姿の6人の集合カット。どこか妖艶さが漂う、色気たっぷりの眼差しに注目だ。

また、中面でも8ページの大特集を掲載。特集のテーマは、ズバリ“美パーツ”。指、首、腕、うなじ、背中――普段はなかなか意識して見ることのないパーツにフォーカスし、推しのあらたな魅力を徹底解剖する。

さらに、10年の歩みを振り返る座談会に、最新相関図、メンバー個々の10年ヒストリーなど読み応えたっぷり。10周年だからこそ聞けた本音や、今だからこそ語られる思い出エピソードも満載、すとぷりのこれまで＆これからがギュッと詰まった永久保存版だ。

■推しの“美パーツ”が大渋滞！

今回の撮影では、メンバーそれぞれの“美パーツ”に極限まで接近して激撮。「なんでそこ!?」と驚くメンバーもいれば、「たしかによく褒められるかも」と納得するメンバーも。

莉犬は、すらりと伸びた美しい指。るぅとは、はかなく美しい首元。ころんは、透明感溢れる腕。さとみは、大人の色気が漂ううなじ。ジェルは、頼もしさを感じさせる広い背中。歌声やキャラクターだけでは語り尽くせない、それぞれの“キュンポイント”をたっぷり詰め込まれている。

また、本人推薦の美パーツや、自分磨きへのこだわり、他のメンバーの憧れのパーツなど、気になるQ＆Aトークも盛りだくさんだ。

さらに、それぞれの理想の夏デートについてもコメント。 「おそろいの浴衣を着たい」「ふたりきりで花火をしたい」「流れるプールで…」など、妄想が止まらなくなる回答が続出！ 胸が高鳴る、夏ならではのトークは必読だ。

■「すとぷりメンバーの10年間をくらべてみた」コーナーが大盛り上がり

座談会では、改めて10年間の活動を振り返り。「あっという間だった」と口をそろえながら、緊張で震えていた初ライブ、東京ドームのステージに立った日の感動、そしてメンバーやファンへの感謝の想いまで、当時の感情とともに思い出をたどる。

さらに、「すとぷりメンバーの10年間をくらべてみた」コーナーも。ななもり。を含む6人の間を20本以上の矢印が飛び交う最新相関図に加えて、「10年間でいちばん大人になったメンバーは？」「一番キャラ変したのは？」などの質問にメンバー同士で投票してもらう企画など、10周年ならではのコンテンツが盛りだくさんとなっている。

「いちばんオーラが出たのは？」という質問に、「わーわー言わずに黙っているだけでもいられるようになったからオレ」とドヤ顔で答えたのは…？ 気になる続きは、ぜひ本誌でチェックしよう。

すとぷりが表紙を飾るスペシャル版のみの特別付録として、「“表も裏も大優勝”すとぷりビジュカード」が登場。表面はファンサハートポーズ、裏面は浴衣姿のキラキラビジュアルという豪華両面仕様だ。さらに、セブンネットショッピング限定特典版にはB5サイズの集合カードも（絵柄1種・先着順数量限定）。

『CanCam』公式YouTubeにて、今回の撮影の舞台裏に密着したスペシャル動画も公開中だ。

■書籍情報

2026.06.23 ON SALE

『CanCam』8月号スペシャル版

※両面ビジュカードは『CanCam』8月号スペシャル版のみの付録

■関連リンク

『CanCam』公式サイト

https://cancam.jp

すとぷり OFFICIAL SITE

https://strawberryprince.stpr.com/