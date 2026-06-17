元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が17日、フジテレビ系「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜後1・50）に生出演し、北海道・知床沖で22年4月、観光船が沈没し26人が死亡、行方不明となった事故で、業務上過失致死罪に問われた運航会社社長・桂田精一被告の判決公判について見解を語った。

釧路地裁でこの日、開かれた判決公判で、桂田被告に求刑通り禁錮5年の実刑判決が下った。運輸安全委員会の調査報告書では、留め具に不具合のあったハッチから水が流入し、船底全体に広がったことが沈没の原因と指摘された。また、事故当日は強風注意報、波浪注意報が出ており、事故を予見できたかどうかが争点となった。公判で弁護側は事故を予見できなかったとし、無罪を主張していた。水越裁判長は「順行基準を超える悪天候の中、出航させたことは沈没など事故を予見することができ、被告には過失がある」と説明。法定刑の上限の量刑を言い渡した。弁護側は即日、控訴した。

量刑について、橋下氏は「これは重い刑になっています」と一言。「控訴状を出しているので、確定していませんから、どちらの言い分が…こちらが正しいというわけではない。それを前提に話をさせてもらうと」と前置きして、自身の見解を述べた。

「第一義的な原因は船長にある、本来は。ここを会社の社長に責任を問おうと思うと、法律的には難しいところもある中で、予見可能性が認められた。それは社長という立場の重みも加えられて、社長の予見可能性も認められた」

乗船していなかった管理責任者への罪が、一審では認められた。橋下氏は、沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し、同志社国際高（京都）の女子生徒ら2人が死亡した事故について言及。「辺野古の事故の際に、学校側の責任はどうなのか、というところにもつながる話でもある。学校側が刑事責任に問われるかは別として、校長や管理者の方が予見可能性、回避可能性があったかというのと、同じような考え方」と指摘した。

事故前に国の検査が入った際には、不具合を指摘されておらず、弁護側もその点を訴えていた。東野幸治からは「当時の国の検査の甘さというところも気になる」と疑問を口に。橋下氏も「それを1人に全部、責任を負わせていいのかどうか。辺野古の事故も学校だけじゃなくて、いろんな人の責任が重ね合わさってくる。1人だけの責任を取り上げる、その人だけを罰していいのか、法律的にはいろいろ議論があるところです」と述べた。