市井紗耶香 （C）ORICON NewS inc.

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　元モーニング娘。の市井紗耶香（42）が15日、自身のインスタグラムを更新。夏を前にイメージチェンジしたショートヘア姿を披露し、ファンから反響が寄せられている。

【写真】「めっちゃいい」“さっぱり”夏らしいニューヘアを披露した市井紗耶香

　市井は「夏も近いので…」とつづり、自撮りショットを公開。ハッシュタグには「#さっぱり」「#スッキリ」「#ショートヘア」と添え、これまでよりもすっきりとした印象のニューヘアを披露した。

　爽やかなショートヘアにグレーのジャケットを合わせた大人らしいスタイルで、夏らしい軽やかな雰囲気がただよっている。

　この投稿にファンからは、「可愛い過ぎます」「今までのショートもお似合いだったけど、今回のショートもめっちゃいい」「前髪アリのショートもステキ」「ショートヘアから爽やかな表情からファッションまで、完璧です」などのコメントが寄せられている。