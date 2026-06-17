ロシアの首都モスクワの市長は１６日、市南東部にある国内有数のモスクワ製油所がウクライナによる無人機攻撃を受けたと明らかにした。

ロイター通信は同日、複数の関係者の話として、火災が発生し、主要設備が稼働を停止したと報じた。けが人はなかった。

同製油所はガソリンやディーゼル燃料、航空燃料を供給しており、モスクワ一帯での燃料供給の３分の１以上を占めるとされる。ロイターによると、同製油所の５割超の処理能力を持つ設備が損傷したといい、モスクワで燃料供給への懸念が強まる可能性もある。

ウクライナは、侵略を続けるロシアの石油関連施設に対する長距離攻撃を強化している。先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）開催中に攻勢をアピールし、Ｇ７首脳に対露圧力を促したい思惑もありそうだ。

ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は攻撃後、「ウクライナの長距離兵器は、ロシアに戦争を終わらせるための圧力をかける重要な要素だ」と強調した。

モスクワへの１６日の攻撃には、数時間で無人機約６０機が投入された模様だ。タス通信は「今年に入って最大規模のモスクワ攻撃の一つだ」との見方を伝えた。