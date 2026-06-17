北海道千歳市でホテルの開業や建設が相次いでいる。

ラピダスの千歳工場での先端半導体の量産開始を２０２７年に控え、出張者の増加などを見据えた動きで、２６年だけで８棟が開業する。（土田浩平）

６月は２施設

６月は２施設がオープンする。１５日にはＪＲ千歳駅西口から徒歩６分のところに「コンフォートホテル千歳」（地上１２階、客室数１４２室）が開業した。インバウンド（訪日外国人客）の宿泊も考慮し、全室に世界の電化製品に対応したユニバーサルコンセントを備える。広報担当者は「利便性の向上で他のホテルとの差別化を図る」と話す。

２４日には同ホテルの近くに「天然温泉 鶴舞の湯 ドーミーイン千歳」（地上６階、客室数１９８室）がオープンする。天然温泉の大浴場や高温ドライサウナがあり、朝食は地元海鮮料理をはじめ約６０種の和洋バイキングなどを提供するという。

６月オープンの２施設は、いずれも札幌市の不動産開発会社「アルファコート」が建設した。同社の樋口千恵副社長は「千歳にはレジャー以外にもビジネスで短期、中期、長期の宿泊需要がある。対応していきたい」と語る。

８月も２施設

８月も２施設が開業予定だ。「スーパーホテルＰｒｅｍｉｅｒ千歳天然温泉」（地上１４階、客室数２１２室）は千歳駅から車で約７分と繁華街から少し離れているが、新千歳空港から約１５分だ。広い駐車場があり、ビジネス客やファミリー層、インバウンドらの利用を想定しているという。

支笏湖畔では鶴雅グループの「しこつ湖 鶴雅別荘 湖白の抄」がオープンする。同グループ３か所目の高級温泉旅館で、全２４室が展望温泉風呂付きという。

市によると、このほか客室が数十室規模のミニホテル１施設が１月に開業し、年内にはさらに３施設がオープン予定という。

来年以降も

ホテルの建設・開業ラッシュは来年以降も続く。２７年２月には千歳駅近くに「ラ・ジェント・ステイ千歳駅前」（地上１０階、客室数２０６室）がオープン予定だ。広報担当者は「ラピダスや空港関連のビジネス、レジャーなど様々な利用を想定している」と語る。このほか、２７年中にはホテル２施設が完工の見通しだ。

２９年は、ロイヤルホテル（大阪市）グループの道内初となる「リーガグラン千歳」（地上１０階、客室数２２７室）が３月に千歳駅東口に開業予定だ。同社は「半導体メーカーや関連企業の進出で出張ニーズの増加が見込まれる」とする。

客室１３００室増

千歳市によると、ラピダスの工場進出前の市内のホテルは２９施設で、客室数は約２８００室だった。工場進出後は２９年までに１３施設がホテルを建設（増設含む）または建築予定で、約１３００室増えるという。

市の森周一・企画部長は「ラピダスの工場進出で宿泊施設の不足が見込まれ、３年前に民間に協力を呼びかけた。その表れで、感謝している」と述べる。