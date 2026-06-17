サッカー北中米ワールドカップ

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグI組のイラクは16日（日本時間17日）、米ボストンスタジアムでノルウェーと対戦し、1-4で敗れた。開幕戦から続いていたアジア勢の無敗記録は、6で終了。X上では、「遂に負けちゃいましたね」「アジア勢よくやってる」といった声があがっていた。

イラクは前半29分に今大会注目の怪物FWハーランドに先制ゴールを献上。39分にフセインのヘディングで同点に追いついたが、直後に再びハーランドに決められた。後半にも2失点。度々ノルウェーゴールを脅かすなど健闘するも、計4失点で敗れた。

この敗戦で、開幕日に韓国がチェコに2-1で勝利してから続いていたアジア勢の無敗は終了。強豪オランダを相手にドローに持ち込んだ日本や格上と目されたトルコに勝利したオーストラリア、それぞれ引き分けに持ち込んだカタール、イラン、サウジアラビアに続くことは出来なかった。この後行われたグループJの試合でも、アジア勢のヨルダンが1-3でオーストリアに破れている。

X上のファンからは「アジア勢頑張ってんな。イラクも負けたとはいえようやってたし」「イラク負けたけど攻守の切り替え凄すぎた アジア勢ほんまに強い」「アジア勢に共通して言える事だけど運動量がすんごい」「遂に負けちゃいましたね、アジア勢」「点差ほど一方的な感じでもない というか、結構アジア勢よくやってる気がするな」「アジア勢の無敗は流石に途絶えたけど、イラクもかなり戦えてた感じした」「結果的には大敗したけど2失点目無かったらどうなっていたか分からない」「ここにきてアジア勢が負け始めたけど、点差ほど圧倒されてる感が薄いのはすごいよな」といった声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）