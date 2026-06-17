JO1川尻蓮、“大人の夏休み”4種披露 『日プ新世界』後輩への思い＆JO1の“これから”語る
グローバルボーイズグループ・JO1の川尻蓮が、7月10日発売のビューティ＆ファッション誌『CYAN MAN（シアン マン）』8月号（カエルム）のWカバーを飾る。
【別カット】色気ほとばしる視線…美しいJO1・川尻蓮
同誌初登場となる今回は「川尻蓮、大人の夏休み。」をテーマに、W表紙のほか、中面22ページという大ボリュームで届ける。
川尻は「帰省」「避暑」「夜遊び」「仲間とのひととき」という大人の夏休み4シチュエーションに合わせたメイクとビジュアルを披露。まるで隣にいるかのような自然体な雰囲気から、ステージとは一味違うカラフルで遊び心のあるメイクまで“新しい川尻蓮”が詰まった内容となっている。
インタビューでは、美容のこだわり、メンバーとのほほ笑ましいエピソード、パフォーマーやクリエイターとしてのこだわり、楽曲提供を務めた『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）の後輩への思い、全米デビューを目前にしたJO1のこれからのことなど、熱く長く語る。
同号には、川尻のほか、本田響矢、森愁斗（BUDDiiS）、安達祐人が登場する。
【別カット】色気ほとばしる視線…美しいJO1・川尻蓮
同誌初登場となる今回は「川尻蓮、大人の夏休み。」をテーマに、W表紙のほか、中面22ページという大ボリュームで届ける。
川尻は「帰省」「避暑」「夜遊び」「仲間とのひととき」という大人の夏休み4シチュエーションに合わせたメイクとビジュアルを披露。まるで隣にいるかのような自然体な雰囲気から、ステージとは一味違うカラフルで遊び心のあるメイクまで“新しい川尻蓮”が詰まった内容となっている。
インタビューでは、美容のこだわり、メンバーとのほほ笑ましいエピソード、パフォーマーやクリエイターとしてのこだわり、楽曲提供を務めた『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）の後輩への思い、全米デビューを目前にしたJO1のこれからのことなど、熱く長く語る。
同号には、川尻のほか、本田響矢、森愁斗（BUDDiiS）、安達祐人が登場する。