【YouTubeチャート】サカナクション「夜の踊り子」2週連続1位 嵐は前週を上回る18作がTOP100入り
2026/6/5〜6/11のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は前週比7.9％減、TOP100の初登場作は14作（前週18作）となった。
【画像】YouTubeチャート週間TOP11〜30一覧
1位（前週1位）はサカナクション「夜の踊り子」（466.8万回）。2012年リリースの楽曲だが、インドネシアの伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール」で船首に立って踊る少年の映像と同曲を合わせた、韓国発のショート動画がネットミーム化し、TikTokやYouTubeを中心に拡散されたことで再注目された。山口一郎も自身のYouTube番組などで、“ミームダンス”を披露しているほか、M!LK、なにわ男子、GENERATIONS、LE SSERAFIM、乃木坂46、FRUITS ZIPPERのメンバーらも楽曲を使った関連動画の投稿も続き、再生回数は引き続き高水準で推移。2週連続の1位となった。
2位（前週2位）はM!LK「好きすぎて滅！」（407.5万回）。2025年10月に配信リリースされた、M!LK結成10周年イヤーを締めくくる作品。昨年10月の初登場以来、33週連続でTOP100内にランクインしており、そのうち29週はTOP10内をキープしている。3位（前週3位）はM!LK「爆裂愛してる」（346.2万回）で、TOP3は前週と同じラインナップとなった。
4位（前週6位）は米津玄師「IRIS OUT」（310.3万回）。25年9月に1位で初登場してから、39週にわたってTOP10をキープしている。
5位（前週4位）は5月31日に東京ドームで行われたラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」をもって、26年半の活動に幕を下ろした嵐の「Five」（299.0万回）。同曲は、今年3月に配信リリースした約5年ぶりの新曲。嵐の楽曲は7位（前週9位）に「Monster」（234.3万回）、8位（前週8位）に「Happiness」（207.3万回）など、TOP10内に3作（前週3作）、TOP30内に6作（前週6作）、TOP100内には18作（前週17作）がランクインしている。
アーティスト別、TOP100内のランクイン作品数は、前述の嵐が18作（前週17作）、M!LKが5作（前週5作）、Snow Manが5作（前週4作）、Mrs. GREEN APPLEが3作（前週3作、大森元貴名義含む）、HANAが3作（前週3作）となった。
20位に初登場したのはBABYMONSTER「SUGAR HONEY ICE TEA」（123.3万回）。6月8日リリースのデジタルシングルで、重厚なベースサウンドにさわやかなボーカルと安定感のあるラップが重なる心地よいサマーソングとなっている。ミュージックビデオ（MV）では、書類が舞うオフィスやレトロなティールームなど多彩なセットの中で、メンバーが軽快なステップとともにダイナミックでパワフルなダンスを披露。手や指を使ったキャッチーなジェスチャーも話題となっている。
※カッコ内は視聴回数
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1位（前週1位）はサカナクション「夜の踊り子」（466.8万回）。2012年リリースの楽曲だが、インドネシアの伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール」で船首に立って踊る少年の映像と同曲を合わせた、韓国発のショート動画がネットミーム化し、TikTokやYouTubeを中心に拡散されたことで再注目された。山口一郎も自身のYouTube番組などで、“ミームダンス”を披露しているほか、M!LK、なにわ男子、GENERATIONS、LE SSERAFIM、乃木坂46、FRUITS ZIPPERのメンバーらも楽曲を使った関連動画の投稿も続き、再生回数は引き続き高水準で推移。2週連続の1位となった。
4位（前週6位）は米津玄師「IRIS OUT」（310.3万回）。25年9月に1位で初登場してから、39週にわたってTOP10をキープしている。
5位（前週4位）は5月31日に東京ドームで行われたラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」をもって、26年半の活動に幕を下ろした嵐の「Five」（299.0万回）。同曲は、今年3月に配信リリースした約5年ぶりの新曲。嵐の楽曲は7位（前週9位）に「Monster」（234.3万回）、8位（前週8位）に「Happiness」（207.3万回）など、TOP10内に3作（前週3作）、TOP30内に6作（前週6作）、TOP100内には18作（前週17作）がランクインしている。
アーティスト別、TOP100内のランクイン作品数は、前述の嵐が18作（前週17作）、M!LKが5作（前週5作）、Snow Manが5作（前週4作）、Mrs. GREEN APPLEが3作（前週3作、大森元貴名義含む）、HANAが3作（前週3作）となった。
20位に初登場したのはBABYMONSTER「SUGAR HONEY ICE TEA」（123.3万回）。6月8日リリースのデジタルシングルで、重厚なベースサウンドにさわやかなボーカルと安定感のあるラップが重なる心地よいサマーソングとなっている。ミュージックビデオ（MV）では、書類が舞うオフィスやレトロなティールームなど多彩なセットの中で、メンバーが軽快なステップとともにダイナミックでパワフルなダンスを披露。手や指を使ったキャッチーなジェスチャーも話題となっている。
※カッコ内は視聴回数