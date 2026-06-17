歌手・倖田來未さんが6月16日、自身のインスタグラムを更新。前日の投稿で長男に髪を切ってもらっていた、新しいヘアスタイルを公開しました。

【写真を見る】【 倖田來未 】長男がカットした “新ヘアスタイル” 披露 「今の髪の毛 こんな感じなりましたー！笑笑 こんな短いの久々すぎて、どー扱えば良いか分からず、、」





倖田さんは、ピンク色に染めた髪を七三に分け、肩に当たらない程度にまで後ろ髪をカットしたボブヘアの画像を投稿。









「今の髪の毛 こんな感じなりましたー！笑笑 こんな短いの久々すぎて、どー扱えば良いか分からず、、」と、新しいショートカットのヘアスタイルにまだ慣れていない様子です。









倖田さんは、前日の投稿で「結構伸びだなーって話なって、断髪式みたいなりまして、息子が断髪式してくれました笑笑」と綴り、13歳の長男に髪を切ってもらうことになったことを明かし、その様子を公開していました。









この投稿を見た人たちからは「めっちゃ切ったぁぁぁ」「可愛すぎて♡ヤバ」「めっちゃ似合ってます」「ボブにしたくなっちゃう」といった反響が寄せられています。









【担当：芸能情報ステーション】